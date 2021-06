[임희윤 기자의 죽기전 멜로디]수십 분의 예술, 나는야 ‘긴 곡바라기’

‘싱글 앨범’이라는 비문(非文)의 이율배반을 깨부수려면 무릇 이 정도는 돼야 한다. 최근 24분 33초짜리 신곡을 낸 밴드 ‘실리카겔’. 뒷줄 왼쪽부터 시계 방향으로 김춘추, 김한주, 최웅희, 김건재. 실리카겔 제공

임희윤 기자