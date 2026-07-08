뇌졸중 13만명 분석…“3시간 골든타임 도착률, 10년째 제자리”

119 구급차 이용률 증가했지만, 뇌경색 환자 3시간 내 병원 도착률은 큰 변화없어

뇌졸중 사망률, 2018년까지 감소하다 코로나19 이후 다시 상승하는 ‘U자형’ 반등

구급대원이 응급환자에게 현장 응급처치를 실시하고 있다. 기사 내용과 직접 관련 없는 자료사진. 게티이미지뱅크

(왼쪽부터) 분당서울대병원 신경과 배희준 교수, 김준엽 교수

8일 분당서울대병원 신경과 김준엽·배희준 교수 연구팀은 건강보험심사평가원의 급성기 뇌졸중 적정성 평가 자료와 국민건강보험공단 청구자료, 사망자료를 연계해 2013년부터 2023년까지 국내 뇌졸중 환자 13만6191건을 분석한 결과를 발표했다.뇌졸중은 뇌혈관이 막히거나 터져 뇌세포가 손상되는 대표적인 응급질환이다. 특히 뇌경색은 증상 발생 후 가능한 한 빨리 치료를 시작해야 후유장애를 줄일 수 있어 ‘골든타임’ 확보가 치료 성패를 좌우한다.그러나 환자가 병원에 도착하는 속도는 크게 달라지지 않았다. 증상 발생 후 병원에 도착하기까지 걸린 시간은 평균 4.0시간에서 3.9시간으로 사실상 제자리였고, 뇌경색 환자가 골든타임인 3시간 안에 병원에 도착한 비율도 35.4%에서 36.6%로 소폭 오르는 데 그쳤다.연구팀은 119를 이용하지 않고 자가용이나 택시 등을 이용한 환자의 병원 도착 지연이 전체 도착률 개선을 제한한 주요 원인으로 분석했다.

119 구급차 이용률(막대)은 꾸준히 늘었지만, 발병 후 3시간 내 병원 도착률(선)은 10년째 30%대 중반에 머물러 있다.

119 구급차를 이용한 환자는 병원 도착 시간이 평균 2.5시간에서 2.3시간으로 다소 줄었다. 반면 자가용이나 택시를 이용한 환자는 7.9시간에서 9.8시간으로 오히려 더 늦어졌다.반면 병원에 도착한 이후 치료는 뚜렷하게 발전했다. 막힌 혈관을 직접 제거하는 혈전제거술 시행률은 전체 환자에서 5.3%에서 11.6%로 두 배 이상 증가했고, 중증 환자에서는 18.3%에서 41.1%까지 높아졌다. 출혈성 뇌졸중인 지주막하출혈에서도 파열된 뇌동맥류를 혈관 안에서 막는 코일색전술 시행률이 36.0%에서 63.4%로 크게 상승했다.이번 연구는 병원 안에서 이뤄지는 치료는 꾸준히 발전했지만, 환자가 골든타임 안에 치료 가능한 병원에 도착하도록 만드는 병원 밖 응급의료 체계는 여전히 개선 과제가 남아 있음을 보여준다.연구팀은 뇌졸중 사망률이 2018년까지 감소하다 코로나19 이후 다시 증가하는 ‘U자형’ 변화를 확인했다. 이러한 경향은 연령과 성별, 뇌졸중 중증도 등 사망률에 영향을 줄 수 있는 요인을 보정한 뒤에도 유지됐다.연구팀은 초고령 환자 증가와 만성질환 부담, 코로나19 팬데믹에 따른 의료체계 변화 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 분석했다.배희준 교수는 “지난 10년간 뇌졸중 진료는 분명히 발전했지만, 그 성과를 앞으로도 이어가는 것은 또 다른 과제”라며 “병원 밖 응급의료 체계의 정체와 팬데믹 이후 사망률 반등은 위기 상황에서도 흔들리지 않는 지속 가능한 뇌졸중 진료 체계를 구축해야 한다는 점을 보여준다”고 말했다.이번 연구 결과는 뇌졸중 분야 국제학술지 Journal of Stroke 최신호에 게재됐다.

■ 팩트필터 | 이런 증상이 나타나면 즉시 119



한쪽 팔이나 다리에 갑자기 힘이 빠진다.

말이 어눌해지거나 상대방 말을 이해하기 어렵다.

얼굴 한쪽이 처지거나 입꼬리가 내려간다.

갑자기 시야가 흐려지거나 물체가 두 개로 보인다.

평소와 다른 극심한 두통이 갑자기 발생한다.

증상이 의심되면 자가용보다 119를 이용해 뇌졸중 치료가 가능한 병원으로 이동하는 것이 중요하다.