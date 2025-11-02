동아일보

"설거지·빨래 대신해주는 로봇"…美, 월 구독 499달러 '가사노동 로봇' 공개

가정용 휴머노이드 로봇 ‘네오(NEO)’, 키 168cm 크기로 다양한 집안일을 수행한다. 사진=1X
설거지부터 빨래, 조명 제어까지 집안일을 대신하는 인공지능(AI) 휴머노이드 로봇이 내년 미국 시장에 등장한다. 그동안 공상과학 속에 머물던 ‘집안일 로봇’이 현실로 다가오며, 기술 발전과 함께 사생활 침해 논란도 불거지고 있다.

설거지부터 조명 제어까지…일손 덜어주는 AI 로봇

‘네오(NEO)’가 집안에서 강아지 밥을 주고, 소파를 정리하며 빨래를 개는 등 다양한 집안일을 수행하고 있다. 사진=1X
최근 뉴욕포스트 등 현지 언론에 따르면, 캘리포니아 AI 로봇기업 1X 테크놀로지스(1X Technologies)가 개발한 가정용 휴머노이드 로봇 ‘네오(NEO)’가 2026년 초 미국 시장에 출시될 예정이다.

네오는 키 168㎝(5피트 6인치) 크기로, 내장 카메라를 통해 집 내부를 인식한다. 문을 열거나 물건을 가져오고, 밤에는 조명을 끄는 등 다양한 가사 노동을 수행할 수 있다. 사용자는 원하는 시간대에 작업을 예약할 수 있으며, 소프트웨어 업데이트를 통해 기능이 지속적으로 확장된다.

● 음성·시각 인식 기반 ‘맞춤형 반응’…“점점 사람처럼”

1X 테크놀로지스는 네오가 ‘오디오·비주얼 인텔리전스(Audio and Visual Intelligence)’ 기술을 활용해 음성과 시각 정보를 동시에 분석한다고 밝혔다. 이를 통해 사용자의 명령에 즉시 반응하고, 반복 학습을 통해 점점 더 자연스러운 대화를 구현한다.

예를 들어, 사용자가 주방에서 요리를 준비하면 네오가 재료를 인식해 “오늘은 파스타 어때요?”처럼 제안하는 식이다. 또 1X 전문가와의 실시간 세션(remote session)을 통해 네오가 모르는 작업을 즉시 학습시킬 수도 있다.

● 월 499달러 구독제…“이제 집안일은 로봇이 담당”

가격은 월 499달러(약 71만 원) 구독형 모델 또는 2만 달러(약 2900만 원) 구매형 중 선택할 수 있으며, 현재 200달러 보증금을 내면 사전예약이 가능하다.

1X의 창립자 겸 최고경영자(CEO) 베른트 뵈르니히(Bernt Børnich)는 “휴머노이드는 오랫동안 공상과학 속 존재였지만 이제는 손에 닿는 현실이 됐다”며 “이제 우리는 로봇에게 도움을 요청하고, 실제로 도움을 받을 수 있는 시대에 들어섰다”고 말했다.

“집안일 대신해준다” 환영 vs “사생활 침해” 우려

한편 누리꾼들은 “주문 완료, 완전 자율 모드에서 어떻게 작동할지 기대된다”, “집안일을 대신해준다니 너무 좋다”는 기대 섞인 반응과 함께, “로봇 카메라와 원격 전문가가 집 내부를 볼 수 있다면 사생활이 침해되지 않겠느냐”, “보안·신뢰성 문제가 우려된다”는 지적도 잇따랐다.

전문가들은 “AI 휴머노이드가 인간의 생활에 깊이 관여하게 될수록 편의성만큼 윤리·보안 기준 마련이 필요하다”고 지적했다.

황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
