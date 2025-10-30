쿠팡노조 “새벽배송은 생명줄”… 민주노총 “노동자 죽음 멈춰야” 맞불

쿠팡 새벽배송 금지를 둘러싸고 전국택배노동조합(민주노총)과 쿠팡노동조합이 정면으로 대립하고 있다. 택배노조는 “노동자의 건강권 보장을 위해 초(超)심야 배송을 제한해야 한다”고 주장한 반면, 쿠팡노조는 “현실을 무시한 정치적 선동”이라며 강하게 반발했다.
● “죽음으로 내모는 구조”… 쿠팡 심야배송 비판한 민주노총
22일 민주노총 택배노조는 ‘택배 사회적 대화 기구’ 회의에서 택배기사들의 수면시간과 건강권 보장을 위해 0시부터 오전 5시까지 초심야 배송을 제한하자는 안을 제시했다.
이후 29일에는 ‘쿠팡 심야배송 노동환경 개선을 위한 입장문’을 통해 “쿠팡의 새벽배송 시스템은 노동자들을 죽음으로 내몰고 있다”고 지적했다.
택배노조는 “주 6일, 하루 10시간 이상 일하는 기사들이 다수이며, 야간 가산을 포함하면 주 70시간을 넘는 노동이 지속되고 있다”며 “이는 과로사 기준을 초과하는 수준으로, 심혈관 질환·우울증·자살 충동 등 중대한 건강 문제를 유발한다”고 주장했다
또한 “새벽배송 자체를 전면 금지하자는 것이 아니라, 가장 위험한 시간대(밤 12시~새벽 5시)의 배송만 제한하자는 최소한의 규제 요구”라며 “노동자들의 수면시간과 건강권을 보장하기 위한 현실적인 조치”라고 강조했다.
● “야간배송 막으면 일자리 줄어든다”…쿠팡노조 반박
쿠팡노동조합은 즉각 반박에 나섰다. 30일 발표한 입장문에서 “새벽배송 금지로 인한 고용안전과 임금 보전은 누가 책임질 것이냐”며 “택배노동자들의 현실을 외면한 정치적 선동”이라고 비판했다.
쿠팡노조는 “택배기사들이 오전 5시 배송을 준비하려면 간선기사와 물류센터 노동자들이 밤새 일해야 한다”며 “야간배송이 금지될 경우 일부 기사들은 결국 야간 물류센터나 간선 운송 업무로 내몰릴 것”이라고 우려했다.
또 “새벽배송 공백이 주간으로 전환되면 주간 근무자들의 업무 부담이 가중되고, 교통 체증과 민원 등 추가적인 혼란이 발생할 것”이라고 지적했다.
쿠팡노조는 “국회와 정부는 일방적인 ‘새벽배송 전면 금지’ 주장에 휘둘리지 말고, 업계 경쟁력과 노동자·소비자 피해를 최소화할 현실적인 대안을 마련해야 한다”고 촉구했다.
● 정부 “소비자 입장 포함, 신중한 검토 필요”
김영훈 고용노동부 장관은 이날 국회 기후에너지환경노동위원회 종합감사에서 “새벽배송 전면 금지 등과 관련해 부처 내에서 아직 논의한 바는 없다”며 “소비자 입장과 여러 조건을 종합적으로 신중히 검토해야 한다”고 밝혔다.
이번 논쟁은 쿠팡을 비롯한 이커머스 업계의 배송 구조와 노동환경을 둘러싼 사회적 논의로 확산될 전망이다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0