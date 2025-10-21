美장관 “스페이스X만 기다리지 않아”…달착륙선 지연에 계약철회 시사

테슬라 최고경영자 일론 머스크가 이끄는 스페이스X의 달 착륙선 개발이 더디게 진행되면서 미국 정부가 스페이스X와의 계약을 철회할 가능성이 제기되고 있다.
20일 미국 CNBC 방송 인터뷰에 출연한 숀 더피 교통부 장관은 NASA의 달 착륙 계획 ‘아르테미스’와 관련해 “우리는 한 기업만을 기다리지 않을 것”이라며 “이것을 적극적으로 밀어붙여 중국과의 두 번째 우주 경쟁에서 승리할 것”이라고 말했다.
더피 장관이 언급한 “한 기업”은 스페이스X다. 스페이스X는 2021년 NASA와 계약을 맺고 아르테미스 3단계 임무에서 우주비행사들을 달에 착륙시킬 우주선을 만들기로 했다.
하지만 머스크와 스페이스X가 해당 우주선을 인류의 화성 이주를 위한 초대형 우주선으로 개발하면서 개발이 지연되고 있는 상황이다. 이 때문에 2027년 수행을 계획 중인 NASA의 아르테미스 3단계 임무에 차질이 빚어질 것이란 우려가 나오고 있다.
더피 장관은 유인 탐사선으로 달 궤도를 비행하고 돌아오는 아르테미스 2단계 임무가 앞서 발표한 일정(내년 4월)보다 이른 2월 초에 가능할 것으로 보인다면서 NASA가 “2028년 달 복귀”를 목표로 하고 있다고 전했다. 그러면서 스페이스X의 경쟁사인 블루오리진이 스페이스X의 임무를 대체할 가능성이 있다고도 언급했다.
더피 장관은 “그들(스페이스X)은 일정을 계속 미루고 있는데, 우리는 중국과 경쟁하고 있다”며 “(트럼프) 대통령과 나는 현 대통령 임기 내 달에 도달하기를 원하므로 이에 필요한 계약을 다시 할 것”이라고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
