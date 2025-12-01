“저를 잊지 말아요… 토트넘이여, 굿바이”

손흥민, 10년 뛴 토트넘 구장 방문
“토트넘은 언제나 제 집입니다”
챔스리그前 직접 작별 인사 건네
팬들 “나이스 원 소니” 부르며 박수… 인근엔 ‘찰칵 세리머니’ 벽화도
10일 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움. 4개월 전 미국 무대로 떠난 손흥민(33·LA FC)이 다시 이 경기장 잔디를 밟자 토트넘(잉글랜드) 안방 팬들은 기립박수를 보냈다. 팬들은 손흥민의 애칭 ‘소니’가 노랫말로 담긴 응원가 ‘나이스 원 소니(Nice One Sonny)’를 부르며 친정을 찾은 ‘레전드’를 뜨겁게 반겼다.
손흥민은 이날 토트넘과 슬라비아 프라하(체코)의 2025∼2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 6차전 경기를 앞두고 토트넘 팬들에게 직접 작별 인사를 전했다. 2015년부터 10년 동안 토트넘에서 뛴 손흥민은 8월 한국에서 치러진 토트넘의 프리시즌 투어 직후 로스앤젤레스(LA) FC(미국)로 이적하면서 토트넘 팬들에게 작별 인사를 제대로 하지 못했다. 손흥민이 토트넘 홋스퍼 스타디움 그라운드에 선 건 5월 크리스털 팰리스와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기 이후 7개월 만이다.
손흥민은 토트넘에서 공식전 173골(454경기)을 터뜨려 역대 토트넘 선수 중 득점 5위에 자리해 있다. 2021∼2022시즌엔 EPL에서 23골을 터뜨려 무함마드 살라흐(33·리버풀)와 공동 득점왕에 올랐고, 2024∼2025시즌엔 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승을 이끌며 토트넘을 17년 만에 ‘무관(無冠)’에서 벗어나게 했다.
토트넘 구단은 이날 손흥민의 여러 업적이 담긴 특별 영상을 경기장 전광판을 통해 상영했다. ‘집에 온 걸 환영합니다’라는 문구로 끝나는 영상이 종료되자 손흥민이 그라운드로 올라왔다. 회색 코트에 검은색 목도리를 착용하고 팬들 앞에 선 손흥민은 “여러분들이 저를 잊지 않으셨기를 바란다. 믿을 수 없을 만큼 엄청난 10년이었다. 감사하다는 말을 전하고 싶다”면서 “항상 토트넘과 함께하겠다”고 떨리는 목소리로 말했다. 이어 그는 “이곳은 언제나 나의 집일 것이다. 여러분을 절대 잊지 않을 것”이라면서 “언제든지 로스앤젤레스를 방문해 달라. 모두 자주 보길 바란다”고 덧붙였다.
작별 인사를 마친 손흥민은 토트넘의 또 다른 레전드인 레들리 킹(45·은퇴)으로부터 구단 상징인 수탉 모양의 트로피가 담긴 케이스를 받았다. 눈시울이 붉어진 손흥민은 경기를 보기 위해 관중석으로 자리를 옮겼다. 토트넘은 이날 손흥민이 지켜보는 가운데 3-0 완승을 거뒀다.
손흥민은 경기를 전후해 제임스 매디슨(29), 크리스티안 로메로(27) 등 옛 동료들을 만났다. 손흥민이 팀을 떠난 이후 토트넘 주장 완장을 이어받은 로메로는 인스타그램에 ‘레전드를 다시 만나서 정말 좋다, 많이 그리웠다, 형제여’라는 글을 남겼다.
토트넘 구단은 경기장 인근 토트넘 하이로드에 손흥민의 업적을 기리는 벽화도 마련했다. 벽화엔 손흥민이 트레이드마크인 ‘찰칵 세리머니’를 하는 모습과 유로파리그 우승 직후 태극기를 몸에 두르고 트로피를 번쩍 들어 올리던 뒷모습이 담겼다. 벽화 디자인은 손흥민이 직접 선택한 것으로 알려졌다. 경기장 방문에 앞서 벽화가 그려진 곳을 찾은 손흥민은 “특별한 기분이다. 이 유산이 사라지지 않고 토트넘에 영원히 남길 바란다”면서 벽화 하단에 서명을 남겼다.
