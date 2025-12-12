“새벽 12시가 되자 곳곳에서 비명”…미국의 기이한 단체 비명 문화

미국 명문 대학에서 기말고사(파이널) 직전 자정에 학생들이 일제히 비명을 지르는 독특한 문화가 온라인에서 화제를 모으고 있다.
7일 소셜미디어 틱톡에는 “기말고사 직전, UCSD(캘리포니아대 샌디에이고)의 자정 풍경”이라는 설명과 함께 한 영상이 게시됐다. 영상에는 기숙사로 보이는 건물 외부를 비추는 장면과 함께 곳곳에서 학생들이 비명을 지르는 소리가 생생하게 담겼다.
영상 게시자는 “바이오인포매틱스(생물정보학)와 컴퓨터과학을 전공한다“며 몇 분간 소리를 지른 뒤 다시 공부하러 돌아간다. 매 학기마다 이런 식으로 한다”고 설명했다.
이 영상은 게시 5일 만에 약 67만 회 조회수를 기록하며 댓글 2000개 이상이 달렸다. 틱톡에서는 이 게시물 외에도 UCSD 학생들이 기말고사 직전 비명을 지르는 모습을 담은 영상이 다수 공유되고 있다.
● 미국 대학가 공통 풍경?…기말고사 앞둔 ‘단체 비명’
이 같은 ‘비명 전통’은 특정 대학 한 곳에만 국한되지 않는다. 틱톡에는 “기말고사 직전, 버클리”, “미시간주립대의 기말고사 주간 전통”, “UCLA의 독특한 문화… 5·4·3·2·1, 소리 질러” 등 미국 주요 대학에서도 비슷한 장면을 담은 영상들이 잇따라 올라오며, 미국 대학가 전반에 퍼진 하나의 문화임을 알 수 있다.
누리꾼들은 “기말고사가 이렇게 고통스러운 거다”, “이렇게라도 하면 스트레스가 풀릴 것 같다”, “미국 대학가 전반에 퍼진 전통이다” “나도 소리지르고 싶다” 등 다양한 반응을 보였다.
UCSD에 재학 중인 한국인 대학원생 정라리 씨도 “정말 이런 문화가 있다”며 “스트레스를 풀기 위해 학생들이 소리를 지르는 독특한 문화”라고 설명했다. 이어 “속옷만 입고 줄을 지어 달리는 학생들의 모습도 종종 보이는데, 이것도 학교 특유의 또 다른 문화”라고 말했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
