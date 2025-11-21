머스크 年수입, 美초등교사 400만명 전체 연봉보다 많다

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 1조 달러(약 1475조 원) 규모 보상안이 최근 주주총회를 통과한 가운데 워싱턴포스트(WP)가 그의 재산 규모를 다른 직업군의 연봉과 비교한 자료를 공개했다.
앞서 테슬라 주주총회는 6일(현지시간) 주주의 75% 이상이 찬성표를 던져 머스크가 향후 10년간 성과 목표를 달성할 경우 1조 달러(약 1475조원) 규모의 테슬라 주식 보상을 받을 수 있도록 허용하는 보상 패키지를 승인했다고 밝혔다. 1년에 1000억 달러(약 147조 원) 규모로 세계 최초의 ‘트릴리어네어(자산 1조 달러 보유자)’가 될 가능성이 열린 것이다.
워싱턴포스트는 미국의 다양한 직업군 연봉을 머스크의 연간 보상과 비교해 볼 수 있는 자료를 만들어 공개했다. 자료에 따르면 머스크가 1년에 1000억 달러를 받게 될 경우 머스크 한 사람의 1년 수입은 미국의 초등교사 400만 명 전체의 연봉을 합친 것보다 많다.
미국 내 계산원(cashier) 320만 명 전체 연봉과 비슷한 금액이며, 가정의학과 의사 전체 연봉보다 720억 달러(약 106조 원) 더 많다. 기계공학자 전체의 연봉보다 680억 달러(약 100조 원) 더 많으며, 미국 경찰 전체 연봉보다 470억 달러(약 70조 원) 더 많다.
미국 온라인 매체 ‘버즈 피드’는 20일 “미국인들은 머스크가 미국의 모든 초등교사 전체 연봉을 합친 것보다 더 많이 번다는 사실을 알고 충격을 받았다. 한술 더 떠, 억만장자가 아닌 우리의 상처에 소금을 뿌리듯 그들은 계속 더 부자가 되고 있다”고 했다.
그러면서 “100만 달러(약 14억 8000만원)는 머스크의 ‘연 1000억 달러’ 보상안을 기준으로 0.001%에 불과하다. 미국 평균 연봉 6만 3795달러(약 9414만 원)를 받는 사람에게 0.001%는 약 0.64달러(약 945원)다. 그러니까 머스크에게 100만 달러는 건조기 안에서 굴러다니는 동전 같은 수준이라는 얘기”라고 덧붙였다.
이를 계기로 머스크의 재산 규모를 새삼 실감하게 된 현지 누리꾼들은 “진짜 역겹다”, “억만장자·조만장자의 등장 자체가 사회가 고장 났다는 신호”, “그의 재산으로 세계 기아 문제를 해결할 수 있지만 그는 안 할 거다. 젖은 스펀지 수준의 공감 능력과 감정 지능을 갖고 있으니까” 등 주로 부정적인 반응을 보였다.
