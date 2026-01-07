이커머스 업계 “멤버십 고객 잡아라”… 혜택 강화 등 총력전

쓱닷컴, 결제액 7% 적립 상품 출시
네이버, 매일 최대 9만원 할인 쿠폰
컬리, 월 최대 10만원까지 적립금
SSG닷컴(쓱닷컴)이 신규 멤버십 서비스를 공식 선보이며 이커머스 업체 간 멤버십 확보 경쟁에 불을 붙었다. 이용 금액의 7%를 적립해 월 최대 5만 원까지 돌려주고, 온라인동영상서비스(OTT)도 저렴한 금액으로 추가해 ‘가성비(가격 대비 성능)’를 높였다는 평가가 나온다. 쓱닷컴뿐만 아니라 다른 이커머스 업체들도 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태로 실망한 소비자들을 끌어들이기 위한 멤버십 혜택을 강화하고 있다.
6일 쓱닷컴은 7일부터 신규 멤버십 프로그램 ‘쓱세븐클럽’을 운영한다고 밝혔다. 월 구독료 2900원을 내면 ‘쓱배송(주간, 새벽, 트레이더스)’ 상품 구매 시 결제액의 7%를 일종의 포인트인 SSG머니로 적립받을 수 있다. SSG머니는 신세계그룹 계열사인 이마트, 이마트24, 스타벅스, 신세계백화점에서 사용할 수 있다. 한 달 최대 5만 원(포인트)을 쌓을 수 있다.
쓱세븐클럽 회원은 매달 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 구매 시 사용할 수 있는 7% 할인 쿠폰 2장, 5% 할인 쿠폰 2장을 지급받는다. 신세계백화점몰 상품은 ‘무료 반품’을 통해 쉽게 반품할 수 있다.
올해 3월에는 CJ ENM의 OTT 서비스 ‘티빙(TVING)’을 이용할 수 있는 옵션형 멤버십도 도입된다. 가격은 4000원 안팎으로 예상된다. 소비자는 기본형과 옵션형 중 원하는 상품을 선택할 수 있다.
유통업계에서는 쓱닷컴이 쿠팡의 ‘와우 멤버십’을 정면 겨냥했다는 분석이 나온다. 쿠팡은 월 7890원에 무료배송과 반품을 제공하는 로켓배송, 자체 OTT인 쿠팡플레이, 음식배달 서비스 쿠팡이츠까지 묶어 제공해 인기를 끌어 왔다. 이에 쓱닷컴도 높은 적립률과 당일배송, OTT 결합을 합치고도 쿠팡보다 낮은 가격을 책정해, 합리적인 맴버십이라는 이미지를 굳히겠다는 복안이다.
네이버도 멤버십 ‘록인(Lock-in) 효과’ 강화에 나섰다. 네이버플러스 멤버십 이용자들을 대상으로 빠른 배송과 신선식품 장보기 혜택을 강화한 프로모션을 6일부터 18일까지 진행한다. ‘N배송’과 온라인 프리미엄 장보기 서비스 ‘컬리N마트’, 럭셔리 브랜드를 모은 ‘하이엔드’ 등 지난해 출시·개편한 주요 서비스에서 매일 최대 9만 원의 할인 쿠폰을 지급한다. N배송은 지난해 12월 기준 상품 거래액이 1년 전보다 76%, 주문 건수가 85% 증가해 ‘탈팡(쿠팡 탈퇴)’ 효과가 나타나고 있다는 분석이 나온다.
컬리도 ‘컬리 멤버스’ 혜택을 앞세워 충성 고객 붙잡기에 나섰다. 월 1900원을 내고 멤버십에 가입하면 3%부터 최대 7%까지 구매 금액에 따라 적립금을 지급한다. 월 지급 적립금 최대한도는 10만 원이다. 지난해 티몬을 인수한 오아시스도 강점인 새벽배송에 더해 전국 오프라인 매장을 거점으로 한 온·오프라인 옴니채널 경쟁력을 높여 올해 재도약할 채비를 갖추고 있다.
쿠팡의 개인정보 유출 사태를 계기로 국내 이커머스 시장에서 소비자 수요가 본격적으로 이동할 수 있다는 분석이 나온다. 오린아 LS증권 애널리스트는 “개인정보 유출 사태 이후 쿠팡 중심으로 고착화돼 있던 빠른 배송이 흔들리면서 이커머스 내 수요 이동 가능성이 확대되고 있다”고 했다.
