中, 자국민에 “日여행-유학 자제하라”

중국 외교부가 14일 자국민에게 “일본 여행을 자제하라”고 권고했다. 16일 중국 교육부 또한 “일본 유학을 신중히 검토하라”고 공지했다. 앞서 7일 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 현직 일본 총리 최초로 “대만 유사시 집단자위권을 발동해 개입하겠다”고 밝힌 데 따른 보복 조치로 풀이된다. 양국 관계가 2012년 동중국해 센카쿠(尖閣) 열도(중국명 댜오위다오·釣魚島)를 둘러싼 영유권 분쟁 후 최악의 상황으로 치닫고 있다.
중국 3대 항공사인 중국국제항공(에어차이나), 동방항공, 남방항공은 15일부터 다음 달 31일까지 일본행 항공편에 대해 “무료 취소 및 변경이 가능하다”고 공지했다. 중국 측은 여행 및 유학 자제의 이유로 ‘신변 안전’을 들었다. 그러나 실제로는 일본에서 상당한 돈을 쓰는 약 748만 명의 중국인 관광객은 물론이고 약 12만 명의 중국인 유학생까지 막아 일본 경제에 타격을 주려는 의도로 풀이된다. 중국 관영 중국중앙(CC)TV는 15일 이번 사태에 따른 “모든 후과(後果)는 일본이 져야 한다”며 추가 보복도 불사할 뜻을 밝혔다.
80%대 지지율을 기록하고 있는 다카이치 총리, 4연임을 노리는 시진핑(習近平) 중국 국가주석은 모두 자국 내 반발을 의식해 이번 사태에서 결코 물러서지 않겠다는 태도를 보이고 있다. 일본 아사히신문 등 일부 언론은 양국 갈등이 수년간 지속될 가능성을 배제할 수 없다는 평가를 내놨다.
