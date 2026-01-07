선물 받은 샤오미폰… 개통해서 갖고간 李

이재명 대통령이 5일 중국 베이징 인민대회당에서 국빈만찬을 마친 뒤 시진핑(習近平) 국가주석에게 이같이 말했다. 이 대통령이 오른손에 중국산 스마트폰 샤오미 15 울트라를 들고 셀카 포즈를 잡자 시 주석도 따라 웃었다.
이 대통령은 부인 김혜경 여사와 시 주석의 부인 펑리위안(彭麗媛) 여사도 함께 찍자며 손짓했다. 이어 이 대통령 내외와 시 주석 내외가 함께 ‘한중 정상 부부 셀카’ 사진을 찍었다. 시 주석은 이 대통령이 찍은 사진을 보더니 “촬영 잘하신다. 사진 기술 좋다”고 말했다. 이 대통령은 “그때 주신 선물”이라고 화답했다.
이 대통령은 두 번째 한중 정상회담을 맞아 시 주석에게 선물받은 샤오미 스마트폰을 보여주기 위해 한국에서 개통한 뒤에 가져간 것으로 알려졌다. 시 주석은 지난해 11월 1일 첫 한중 정상회담 당시 이 대통령 부부에게 샤오미 15 울트라 2대를 선물했다. 당시 이 대통령이 샤오미 폰을 받고 “통신 보안은 잘됩니까”라고 말하자 시 주석이 웃으면서 “백도어가 있는지 확인해 보시라”며 농담을 주고받기도 했다.
