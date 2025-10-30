트럼프 “중국, 美에너지 구매 합의…알래스카 석유·가스 가능”

도널드 트럼프 미국 대통령은 30일 시진핑 중국 국가주석이 미국산 에너지와 농산물 대규모 구매 및 희토류 등의 원활한 공급을 약속했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 부산 김해국제공항 접견실(나래마루)에서 시 주석과 정상회담을 가진 뒤 워싱턴으로 귀국하며 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “시 주석과 정말 좋은 만남을 가졌다. 양국 사이 엄청난 존경심은 이번 회담으로 더욱 커질 것”이라며 “많은 것을 합의했고, 중요성이 높은 일들도 해결에 아주 가깝다”고 했다.
이어 “시 주석이 중국의 대두, 수수, 기타 농산물 대량 구매를 승인해 매우 영광이다. 우리 농업인들이 아주 기뻐할 것”이라며 “농업인들은 즉시 나가서 더 많은 땅과 큰 트랙터를 사야 한다”고 말했다.
트럼프 대통령은 “중국은 희토류, 핵심 광물, 자석 등의 공개적이고 자유로운 공급을 지속하기로 동의했다”고 밝혔다.
그는 “중국이 미국산 에너지 구매 절차를 시작하기로 합의했다”며 “알래스카주로부터 석유·가스를 구매하는 것과 관련한 매우 대규모의 거래가 이뤄질 수도 있다”고 설명했다.
그러면서 “크리스 라이트(미 에너지부 장관), 더그 버검(백악관 국가에너지위원장)과 각각의 에너지 팀이 에너지 합의가 성사될 수 있을지 살펴보기 위해 만날 예정”이라고 부연했다.
아울러 트럼프 대통령은 “중국은 우리나라로의 펜타닐(마약류) 유입을 막기 위해 우리와 함께 성실히 일하겠다고 강력히 언급했다”며 “그들이 우리가 펜타닐 위기를 종식하도록 도울 것”이라고 말했다.
이날 트럼프 대통령과 시 주석은 정상회담에서 일부 무역 사안에 대해 합의했다. 미국은 중국산 펜타닐에 대한 관세율을 20%에서 10%로 낮춘다. 중국은 희토류 수출 제한 조치를 1년간 보류하고 미국산 대두를 구입하기로 했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
