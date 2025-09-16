트럼프 “무역협상 잘돼, 시진핑과 19일 통화”

도널드 트럼프 미국 대통령이 14, 15일 양일간 스페인 수도 마드리드에서 진행된 중국과의 제4차 고위급 무역협상에 대해 “매우 잘됐다. 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 금요일(19일) 대화(통화)할 것”이라고 15일 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “우리 젊은이들이 매우 구해내고 싶어 했던 ‘특정’ 회사에 대한 합의에 도달했다”고도 밝혔다. 미국 젊은 층들이 즐겨 사용하지만 조 바이든 행정부가 국가 안보를 이유로 미국 내 사용을 금지시킨 중국계 동영상 플랫폼 ‘틱톡’을 의미하는 발언으로 풀이된다. 바이든 행정부는 지난해 4월 ‘틱톡 강제 매각법’을 도입했다. 이에 따라 틱톡의 모회사인 중국 바이트댄스가 미국 내 사업권을 매각하지 않으면 틱톡은 미국에서 서비스를 중단해야 한다. 하지만 트럼프 대통령은 올 1월 재집권 뒤 이 매각 시한을 세 차례 연장했고, 17일에 종료될 예정이었다.
이에 따라 이 기한이 연장되거나 틱톡에 관한 제재가 해제될 가능성을 시사한 것이란 분석이 나온다. 마드리드에서 중국과의 무역협상에 참여하고 있는 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표 또한 “우리는 (틱톡에 관한) 합의에 도달했다고 믿는다. 두 정상의 승인만 받으면 된다”고 15일 밝혔다. 그리어 대표는 이번 협상의 결과가 긍정적이면 11월 10일로 예정된 대중국 관세의 유예 기간을 추가로 연장할 가능성도 있다고 했다.
역시 협상에 참여 중인 스콧 베선트 미 재무장관도 “틱톡 협상 프레임워크에 대한 합의는 도출했다”고 말했다. 그는 또 이번 협상에서 우크라이나를 침공한 러시아산 원유를 수입하는 나라에 관세를 부과하는 방안을 논의했다고도 밝혔다. 중국은 러시아산 원유의 주요 수입국이며 트럼프 행정부는 줄곧 이에 불만을 제기해 왔다.
다만 미중은 이번 무역협상에서 △중국에 대한 미국의 반도체 등 기술 통제 △중국의 희토류 수출 규제 △중국산 원료로 만들어져 미국으로 유입되는 펜타닐 마약 단속 등 기존에 접점을 찾지 못했던 의제에서는 여전히 뚜렷한 합의점을 찾지 못한 것으로 알려졌다. 양국은 관세율 등에서도 아직 합의점을 못 찾아 한 달 안에 논의를 이어갈 예정이다.
특히 중국은 15일 무역협상이 진행되는 상황에서도 미국 반도체 기업 엔비디아의 반독점법 위반에 대한 추가 조사에 착수한다고 밝히며 대미 압박 수위를 높였다.
한편 영국 파이낸셜타임스(FT)는 무역 합의를 둘러싼 양국의 대립 상황이 이어지면 다음 달 30일, 11월 1일 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 진행될 것으로 예상되는 트럼프 대통령과 시 주석의 정상회담 개최 가능성이 낮아질 수 있다고 내다봤다.
댓글 0