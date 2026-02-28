美-이스라엘, 이란 공습…트럼프 “중대한 전투 시작”

엑스 갈무리

이스라엘 메체인 타임스 오브 이스라엘은 이스라엘 전역에 사이렌이 울렸다고 전했다.보도에 따르면 방위군(IDF) 후방사령부는 국민에게 방공호 근처에 머물라고 전했다. 이스라엘 정부는 “안보 상황으로 인해 시민들은 주변에서 가장 안전한 대피소를 파악하고 불필요한 이동을 자제하라”고 당부했다.NYT는 공격이 아침에 이뤄졌으며, 수백만 명의 사람들이 직장으로 출근하고 아이들은 학교에 등교하는 시간이라고 짚었다. 테헤란 주민들은 공포와 혼란에 휩싸인 것으로 알려졌다.예루살렘 포스트는 이란 언론을 인용해 이란 혁명수비대 정보국과 수도 테헤란 중심부를 향한 공격이 있었다고 전했다.이란 신문 샤르그에 따르면 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이는 평소 거주하는 테헤란 지역에서 짙은 연기가 피어오르고 있다고 했다. 테헤란 주민들도 대통령궁과 국가안보회의가 위치한 해당 지역에서 연기가 피어오르는 것을 목격했다고 전했다.NYT는 이스라엘 공항 당국을 인용해 이스라엘 정부가 이란 공격 이후 민간 항공편의 국내외 운항을 중단했다고 전했다.