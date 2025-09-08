외교장관 “구금 韓 근로자, 美 입국 불이익 없도록 할 것”

조현 외교부 장관은 8일 미국 구금시설에서 풀려날 한국 근로자들이 추후 미국 출입과 관련해 추가적인 불이익을 받지 않도록 미국 정부와 ‘대강 합의한 상태’라고 밝혔다.
조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 긴급현안질의에서 ‘노동자들한테 앞으로 미국 출입 관련해서 추가적인 불이익이 없도록 합의됐냐’는 더불어민주당 이용선 의원 질의에 “(미측과) 대강의 합의가 이뤄졌다”며 “최종 확인 절차를 앞두고 있다”고 말했다.
현재 구금된 한국인 근로자들은 법적으로 미국에서 불법체류를 하고 있고 자진출국으로 한국에 돌아가게 되면 향후 재입국 때 불법체류 기록이 남아 사실상 미국 입국이 불가능할 것이란 우려가 재기되고 있다.
조 장관은 ‘즉시 추방, 또는 사실상 자진출국 방식을 취하게 되더라도 향후 5년간 미국 입국금지 조치를 받게 되냐‘는 더불어민주당 이재정 의원 질의에도 “그렇지 않은 방향으로 협상이 잘 진행되고 있음을 말씀드린다”고 덧붙였다.
이어 “저희 의지만이 아니라 상대의 반응도 그렇지 않을 가능성에 대해서 긍정적인 신호를 주고 있다는 거냐“는 이 의원의 추가 질의에도 ”그렇다“고 답했다.
조만간 미국을 방문하게 될 조 장관은 ”좋은 방향으로 E-4 (비자)나 쿼터 또는 이 두 개를 다 합해서 할 수 있는 모든 것을 협상해보겠다“고 말했다. E-4는 한국인 전문인력 취업비자를 말한다. 또 이와 별개의 전문직 취업비자 할당도 확보하겠다는 의미로 풀이된다.
조 장관은 더불어민주당 이재강 의원이 ”미국과의 무역 생산 파트너로 (대미)협력 사업 관련해서는 한국인 전용 비자를 만드는 게 필요할 것 같다“고 지적하자 ”가급적 그런 방향으로 미측과 협상을 해보겠다“고 밝혔다.
이날 출국하는 조 장관은 방미 기간 마코 루비오 국무장관과 만날 계획이 있다고 전했다.
도널드 트럼프 대통령은 8일(현지시간) 워싱턴DC에서 기자들과 만나 “배터리든, 컴퓨터든, 선박이든 복잡한 기술을 가진 산업은 외부의 도움을 받아야 한다”며 “복잡한 작업을 하도록 우리 인력(미국인)을 훈련시켜야 한다“고 강조했다.
이어 “우리에게는 사라진 산업이 많다. 미국인을 다시 훈련해야 한다. 인력을 양성하는 방법은 해당 분야에 능숙한 사람을 불러들여 일정 기간 머물게 하고 도움을 받도록 하는 것”이라며 ”전문가를 불러들여 우리 국민을 훈련시켜서 그들(미국인)이 직접 할 수 있도록 하는 방안을 마련해야 한다“고 덧붙였다.
