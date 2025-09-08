日 이시바 총리, 취임 11개월만에 “사퇴”

중의원-참의원 등 선거 연패 여파
지난해 10월 취임한 이시바 시게루(石破茂·사진) 일본 총리가 7일 사퇴 의사를 밝혔다. 취임 후 집권 자민당이 주요 선거에서 연달아 패하고 당 안팎에서 사퇴 여론이 높아지자 11개월 만에 퇴진을 선택했다. 내각책임제인 일본에서는 집권당 총재가 총리에 오른다.
차기 총리 취임때까지는 직위 유지
이시바 총리는 이날 도쿄 총리 관저에서 기자회견을 갖고 “미국과의 관세 협상을 매듭 지은 지금이 (사임) 타이밍이라고 생각했다. 많은 분들의 기대에 부응하지 못해 부끄럽다”고 퇴진 의사를 밝혔다.
자민당은 당초 8일 총재 선거를 조기에 실시하는 방안에 대한 당내 찬반 투표를 하기로 했다. 이 투표를 통해 조기 선거 실시가 결정되면 그의 사임은 불가피한 수순이었다. 타의에 의해 밀려나는 것보다 직접 퇴진하는 길을 택한 것으로 보인다.
이시바 총리는 지난해 10월 중의원(하원), 올 6월 도쿄 도의회 선거, 7월 참의원(상원) 선거 등 주요 선거에서 내리 3연패를 당했다. 자민당이 참·중의원에서 모두 과반을 차지하지 못한 것은 1955년 창당 후 처음이라 그의 사퇴 여론이 거셌다.
다만 그는 이날 자민당의 선거 패배 원인으로 꼽히는 ‘비자금 스캔들’에 대해 “정치에 대한 국민 불신이 여전하다”고 언급하며 당 개혁을 주문했다. 집권 후 외교 성과를 언급하면서는 “이재명 대통령과 결실 있는 회담을 했다”고 말했다.
이시바 총리는 새 총리의 취임 때까지 총리직을 유지하겠다고 밝혔다. 일본 정계에선 ‘최연소 총리’를 노리는 고이즈미 신지로(小泉進次郎·44) 농림수산상과 ‘첫 여성 총리’를 노리는 다카이치 사나에(高市早苗·64) 전 경제안보상의 2파전이 유력한 것으로 보고 있다.
도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0