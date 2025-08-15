블룸버그 “美 정부, 위기 빠진 인텔 지분 인수 추진”

미국 도널드 트럼프 행정부가 경영난을 겪는 미국 반도체 기업 인텔의 지분 인수를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 재정난에 빠진 인텔 파운드리(반도체 수탁생산) 부문을 살리는 것에 더해 핵심 전략 물자인 반도체에 대한 미국 정부의 영향력을 강화하는 행보로 풀이된다.
14일(현지 시간) 블룸버그통신은 복수의 소식통을 인용해 “백악관이 인텔 지분 매입 방안을 논의 중”이라고 보도했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일 백악관에서 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)를 만난 자리에서 해당 논의가 이뤄진 것으로 전해졌다. 당시 인텔은 “미국의 기술·제조 리더십을 강화하려는 트럼프 대통령의 노력을 지지하고 있다”고 밝혔다.
쿠시 데사이 백악관 대변인은 해당 보도 이후 “공식 발표 전까지는 가정에 대한 언급은 추측일 뿐”이라며 신중한 태도를 보였지만, 업계에선 이미 구체적인 청사진이 그려지고 있다는 해석이 나온다.
보도에 따르면 인텔은 지분 매각 대금 일부를 오하이오주에 건설 중인 파운드리 공장에 투입할 계획이다. 인텔은 2022년 착공한 오하이오주 반도체 공장 단지를 세계 최대 반도체 제조시설로 만들겠다고 공언했지만, 재정난 때문에 완공 시점을 당초 올해에서 2030년으로 연기했다. 인텔 파운드리 부문은 2022년 1분기(1~3월) 이후 매 분기 적자를 내고 있으며 올해 2분기(4~6월)까지 누적 손실은 196억 달러(약 27조2000억 원)에 달한다. 3월 취임한 탄 CEO는 인텔의 재정 건전성 확보에 집중하고 있다.
만약 미국 정부가 인텔 지분을 인수하면 지분율은 10% 안팎으로 예상된다. 글로벌 금융위기 당시 제너럴모터스(GM)에 구제 금융을 투입해 60%를 확보했던 것과 달리 이번에는 경영권 확보가 아닌 긴급 자금 지원 성격이 강할 것이라는 예측이다. 현재 인텔 지분은 블랙록(8.8%) 등 2690곳의 기관투자가가 68.64%를 보유하고 있다.
한편 이 조치가 현실화되면 삼성전자 등 경쟁사에도 파급 효과가 미칠 수 있다는 관측이 나온다. 산업 정책을 결정하는 미국 정부가 인텔에 발주 물량이 가도록 유도할 가능성을 배제할 수 없기 때문이다.