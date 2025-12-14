혜리, ‘환승연애’에 입 열었다

그룹 ‘걸스데이’ 출신 배우 혜리가 티빙 인기 예능물 ‘환승연애’ 시리즈를 두고 현실적인 인식을 드러냈다.
지난 12일 혜리의 유튜브 채널 ‘혜리’에는 ‘환승연애를 보는 두 가지 방법’이라는 제목의 영상이 업로드됐다.
해당 영상에서 혜리는 친한 배우 박경혜와 함께 식사하며 성격유형검사 ‘MBTI’의 N형(직관적)과 S형(현실적) 차이를 확실하게 보여줬다. 박경혜가 N형, 혜리가 S형이다.
박경혜는 “나는 안 보는데 인스타에서 목소리만 나와도 혜리가 ‘스포하지 마!’ 한다”며 혜리가 ‘환승연애’ 애청자임을 밝혔다.
혜리는 그러자 “오늘도 원래 ‘환승연애’ 보려고 했다. 언니 때문에 콘텐츠가 노잼이 됐다”고 너스레를 떨었다.
다만 혜리는 S형답게 “근데 (‘환승연애’에) 안 나갈 건데…”라며 현실적으로 반응했다.
박경혜가 “나였으면 ‘저렇게 했겠다’ 생각 안 해?”라고 묻자 혜리는 “절대 안 하지. 내가 아닌데”라고 선을 그었다.
박경혜는 이어 “그럼 그거 보면서 네가 도파민이 왜 생기는 거야? 공감을 안 하는데”라고 당황했다.
혜리는 “그냥 재밌다. 신기하다. 공감이 아니라 관찰”이라고 답했다. 그러면서 “‘왜 선택 안 했지?’, ‘낮에는 괜찮아 보였는데 왜 안 했지?’ 같은 추리를 한다”고 부연했다.
혜리는 앞서 tvN 드라마 ‘응답하라 1988’을 통해 인연을 맺은 배우 류준열과 8년간 공개연애를 했고 작년에 헤어졌다. 이후 류준열이 ‘환승연애’를 했다는 가십이 온라인에서 나왔고, 혜리는 자신의 소셜미디어에 “재밌네”라고 반응했다. 이후 해당 건이 뜨거운 이슈가 됐고, 혜리는 “순간의 감정으로 피해를 끼쳤다”며 대중에 사과했다. 최근 ‘응답하라 1988’ 방영 10주년을 맞아 출연진들이 MT를 다녀왔다. 다만 류준열은 일정상 일부 일정에만 참여해 두 사람의 재회는 성사되지 않았다.
