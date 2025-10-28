이광수 ‘나혼자 프린스’, 11월 19일 개봉…亞 프린스의 생존 코믹 로맨스

이광수 주연의 생존 코믹 로맨스 영화 ‘나혼자 프린스’(감독 김성훈)가 11월 19일 개봉을 확정했다.
배급사 CJ CGV(주)와 (주)제리굿컴퍼니는 28일 이같이 밝히며 ‘나혼자 프린스’의 메인 포스터와 메인 예고편을 공개했다. ‘나혼자 프린스’는 매니저, 여권, 돈 한 푼 없이 낯선 이국땅에 혼자 남겨진 아시아 프린스 강준우(이광수)가 펼치는 생존 코믹 로맨스. 배우 이광수와 ‘공조’ 김성훈 감독이 만나 기대를 모으는 작품이다.
공개된 메인 포스터는 프린스의 상징인 금빛 왕관 가운데에서 생존을 위해 낯선 타지 음식을 입에 물고 홀로 서 있는 이광수가 시선을 사로잡는다. ‘아시아 프린스, 낯선 곳에서 실종되다?!’라는 카피 속 다양한 이광수의 모습이 담겼다. 아시아 어디를 가도 환영받는 ‘아시아 프린스’라는 타이틀이 무색한 모습으로 핸드폰도, 돈도, 카드도, 여권도 없는 신세가 된 강준우가 어떤 사건들을 겪게 될지 호기심을 불러일으킨다.
함께 공개된 메인 예고편은 홧김에 먼 이국땅에서 아무것도 없는 길바닥 신세를 자처한 강준우의 갑작스러운 휴가에서 벌어지는 예측 불가, 웃음 폭발 사건들이 흥미를 더한다. 아시아 프린스의 화려한 모습은 찾아볼 수 없는 진솔한 모습으로 먹고, 마시고, 살아남기 위해 고군분투하는 강준우의 모습은 만인의 호감 이광수 배우 그 자체의 모습으로 완성되어 더욱 기대를 높인다.
강준우를 둘러싼 개성 넘치는 인물들도 작품의 흥미를 한껏 높인다. 절친이자 매니저 정한철(음문석)과의 티격태격 ‘케미’는 물론, 그의 왕좌를 위협하는 라이징 스타 차도훈(강하늘), 대한민국 거장 감독 이원석(유재명)이 극에 활력을 더한다. 여기에, 혼자 떠난 휴가 중 뜻밖의 인연으로 엮이는 타오(황하)와 이들을 위험에 빠뜨리는 한사장(조우진)까지 등장하며 예측 불가 대혼란이 펼쳐져 극의 몰입감을 끌어올린다.
한편 ‘나혼자 프린스’는 ‘해적: 도깨비 깃발’ ‘싱크홀’ ‘탐정: 리턴즈’ 등 매 작품마다 독보적인 코미디 감각으로 웃음을 선사해온 배우 이광수가 아시아 프린스 강준우 역을 맡아 또 한 번 관객들에게 큰 웃음을 전할 예정이다. ‘나의 특별한 형제’와 제4회 청룡시리즈어워즈 남우조연상을 안겨준 파격적인 연기 변신작 ‘악연’, 공개 예정작인 ‘조각도시’에서의 새로운 면모를 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증한 이광수는, 이번 작품에서도 오직 그만이 소화할 수 있는 캐릭터를 선보일 것으로 기대를 모은다. 또한 ‘나혼자 프린스’는 781만 관객을 동원한 ‘공조’ 김성훈 감독의 작품으로도 기대를 모은다. 특히, ‘마이 작은틀 히어로’ 이후 12년 만에 재회한 김성훈 감독과 이광수의 ‘케미’가 기대감을 준다.
댓글 0