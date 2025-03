ⓒ뉴시스

소속사 1NB100은 11일 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “시우민 미니 2집 ‘인터뷰 엑스’(Interview X) 발매를 기념해 팬 여러분과 함께 하는 ‘시우민 스페셜 스테이지 위!’(XIUMIN SPECIAL STAGE ‘WHEE!)를 진행한다고 밝혔다.팬 이벤트는 오는 15일 오후 3시30분 서울 서대문구 연세대학교 백주념기념관에서 열린다. 팬들을 위해 무료로 진행되며 시우민의 신곡 무대를 볼 수 있다. 특별한 이벤트도 마련됐다.시우민은 최근 두 번째 솔로 미니앨범 ’인터뷰 엑스‘를 발매하고, 2년 6개월 만에 컴백했다.앨범에는 타이틀곡 ’위!‘를 포함해 ’캔트 헬프 마이셀프‘(Can’t Help Myself), ‘메이크 유 라라’(Make You LaLa), 스위치 오프‘(Switch Off) 등 6곡이 수록됐다.

타이틀곡 ’위!‘는 트렌디하면서도 감각적인 에너지를 담은 UK 개라지 기반 댄스곡이다.서울 공연 후 4월11일 도쿄, 13일 오사카, 19일 방콕, 5월10일 마닐라, 25일 타이베이에서 진행된다.[서울=뉴시스]