6개 기업, 영남권에 피지컬 AI-우주항공 312조 투자

삼성, SK, 현대차, LG, 한화, 두산 등 주요 기업들이 영남권에 피지컬 인공지능(AI)과 우주항공 산업 등에 312조 원을 투자한다.
3일 경남 진주시 경상대 체육관에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에 참석한 이재명 대통령은 주요 기업들의 투자 발표를 듣고 “영남은 이제 국내 제조업 1위를 넘어 세계 제조업 1위를 향해 한 걸음 더 나아갈 것”이라고 말했다. 이어 “척박한 조건 속에서도 산업의 기틀을 세워 올린 영남의 탄탄한 제조 기반 위에 피지컬 AI, 우주항공 등 첨단 기술과 산업을 융합한다면, 대한민국은 미래 글로벌 시장을 선도하게 될 것”이라고 강조했다.
이날 행사는 호남권, 충청권에 이어 세 번째로 열린 정부의 ‘대도약 3대 메가 프로젝트’ 투자 발표 형식으로 진행됐다. 첫 번째 연사로 나선 김동관 한화그룹 부회장은 위성, 발사체, 우주·국방 AI 데이터센터 구축 등에 약 55조 원을 투자한다고 밝히며 “대한민국의 AI 영토를 우주까지 넓히는 데 앞장서겠다”고 강조했다.
이날 삼성은 약 60조 원을 투자해 휴머노이드 로봇 양산 라인에 투입하고, SK그룹은 140조 원을 투입해 2GW(기가와트)급 AI 데이터센터를 구축하겠다고 밝혔다. 또 현대차그룹은 AI 기반 자율주행 모빌리티와 핵심 부품 제조 클러스터에 약 42조 원, LG그룹은 반도체 기판 등에 9조4000억 원, 두산그룹은 소형모듈원전(SMR) 등에 5조1000억 원을 투자한다.
정부는 국내 생산 촉진 세액공제 신설, SMR 국가전략 기술 지정을 검토하는 등 세제 지원을 대폭 강화한다. 또 영남권 첨단 국가산업단지를 신규 조성하고 영남권 메가 특구 지정을 통해 규제를 합리화하기로 했다.
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