‘한국판 스타링크’ 저궤도 위성 통신망 2035년까지 만든다

정부가 미국 스페이스X의 위성통신망 ‘스타링크’처럼 위성 수백 기로 구성된 한국형 저궤도 위성통신망을 2035년까지 완성하기로 했다. 달 착륙 시점도 2030년으로 2년 앞당긴다. 우주항공청은 3일 경남 진주시에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 이 같은 ‘대한민국 우주항공 산업 육성전략’을 발표했다. 육성전략은 이날 이재명 대통령 주재로 열린 국가우주위원회에서 의결됐다.
우선 정부는 2035년까지 독자 저궤도 위성통신망 체계를 완성한다는 방침이다. 저궤도 위성통신망은 지상 수백∼수천 km 상공을 도는 여러 위성을 연결해 지상 통신망이 닿기 어려운 곳에서도 빠른 인터넷과 통신 서비스를 제공하는 네트워크다. 2035년까지 적게는 128기에서 많게는 512기의 위성을 보내 위성통신망을 구축하며, 예산은 최대 14조2586억 원이 소요될 것으로 전망된다.
달 탐사 일정도 앞당긴다. 정부는 기존에 차세대 발사체를 활용해 2032년 달 착륙선을 보낼 예정이었으나 누리호를 개량해 2030년에 민간 소형 달 착륙선을 먼저 발사하는 방식으로 일정을 단축하기로 했다. 오태석 우주항공청장은 “우주항공 산업이 남해안 벨트를 중심으로 대한민국 핵심 성장동력으로 성장하도록 지원하겠다”라고 밝혔다.
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