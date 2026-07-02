규제 풀린 앤스로픽, 새 모델 내고 가성비 승부수

고성능-저비용 AI ‘소네트 5’ 선보여
미국 정부가 앤스로픽의 최상위 인공지능(AI) 모델 ‘클로드 미토스 5’와 ‘페이블 5’에 적용했던 수출 통제를 18일 만에 해제했다. 규제 부담을 덜어낸 앤스로픽은 고성능·저비용 모델 ‘소네트(Sonnet) 5’를 곧바로 선보였다.
1일 블룸버그통신 등 외신에 따르면 미 상무부는 지난달 30일(현지 시간) 앤스로픽에 서한을 보내 두 모델에 대한 수출 통제를 해제한다고 밝혔다. 상무부는 앞서 지난달 26일 ‘신뢰할 수 있는’ 미국 내 기관·기업 100여 곳에 미토스 5 접근을 우선 허용했다. 이후 앤스로픽이 추가 안전장치를 마련하겠다고 약속하자 통제를 해제한 것으로 전해졌다.
앞서 상무부는 지난달 12일 페이블 5의 ‘탈옥(안전장치 우회)’ 가능성을 문제 삼아 외국인의 두 모델 접근을 전면 차단하라는 지침을 내렸다. 이용자 국적을 가려낼 수단이 없던 앤스로픽은 전체 이용자 서비스를 중단했다. 정부가 선도 AI 기업에 상용 모델 회수를 강제한 첫 사례다.
김재형 기자 monami@donga.com
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