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거제 미용실서 80대男 흉기 휘둘러…남녀 2명 부상
동아일보
업데이트
2026-07-02 14:09
2026년 7월 2일 14시 09분
입력
2026-07-02 13:58
2026년 7월 2일 13시 58분
조혜선 기자
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경찰. 게티이미지뱅크
경남 거제의 한 미용실에서 흉기 난동이 벌어져 2명이 다쳤다.
2일 경찰 등에 따르면 이날 오전 11시 15분경 거제시 고현동의 한 미용실에서 80대 남성이 흉기를 휘두르는 사건이 발생했다. 이 사건으로 미용실에 있던 30대 여성과 40대 남성이 다쳐 인근 병원으로 이송됐다. 신고를 받고 출동한 경찰은 80대 남성을 현행범으로 체포했다.
경찰은 정확한 사건 경위와 범행 동기 등을 조사할 방침이다.
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#미용실
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#경찰 체포
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#80대 남성
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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