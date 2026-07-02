거제 미용실서 80대男 흉기 휘둘러…남녀 2명 부상

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 2일 13시 58분

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경찰. 게티이미지뱅크
경찰. 게티이미지뱅크
경남 거제의 한 미용실에서 흉기 난동이 벌어져 2명이 다쳤다.

2일 경찰 등에 따르면 이날 오전 11시 15분경 거제시 고현동의 한 미용실에서 80대 남성이 흉기를 휘두르는 사건이 발생했다. 이 사건으로 미용실에 있던 30대 여성과 40대 남성이 다쳐 인근 병원으로 이송됐다. 신고를 받고 출동한 경찰은 80대 남성을 현행범으로 체포했다.

경찰은 정확한 사건 경위와 범행 동기 등을 조사할 방침이다.

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조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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