삼성-SK-현대차-한화 등 투자… 영남 ‘우주-로봇 전초기지’로

호남-충청 이어 ‘3대 메가 프로젝트’
LG-두산도 영남 첨단산업 투자 참여
李 “우주항공, 영남이 키울 새 먹거리”… 김동관 “세계 최고 국방AI 국가 목표”
정부, 6일 반도체 클러스터 민관회의
영남권이 인공지능(AI)과 우주항공 산업의 핵심 거점으로 탈바꿈한다. 3일 경남 진주시에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 공개된 기업들의 핵심 키워드는 ‘첨단 제조의 고도화’와 ‘우주항공 산업 육성’이었다. 기존 제조 기반에 피지컬 AI와 AI 데이터센터를 접목해 첨단 제조 경쟁력을 끌어올리는 한편 사천과 남해안 벨트를 묶어 거대한 우주항공 허브로 조성하겠다는 구상이다. 특히 이 같은 우주항공 분야로의 확장은 타 권역과 뚜렷하게 차별화되는 영남권만의 독보적인 경쟁력이 될 것으로 전망된다.
● 영남권, 우주항공-피지컬 AI 전초기지로
우주항공 분야에선 한화그룹이 총 55조 원을 투자해 ‘AI 우주강국’ 도약에 나선다. 한화에어로스페이스는 우주 발사체에 23조 원을 투자한다. 한화시스템은 초저궤도 합성개구레이더(SAR) 위성, 우주 AI 데이터센터, 위성통신망 등 확보에 약 20조 원을 투입할 방침이다. 또 양사는 경남 창원에 10조 원을 투자해 국방 AI 데이터센터를 구축하고, 한반도 작전 환경에 특화된 국방 AI 모델 개발에도 2조 원을 투자하기로 했다. 이를 통해 우주·지상·해상·공중에서 수집한 정보를 AI가 분석해 군 작전 수행으로 연결하는 체계를 만들겠다는 구상이다. 김동관 한화그룹 부회장은 “한국은 더 이상 하드웨어만 강한 나라가 아닌, 세계 최고 수준의 국방 AI를 보유한 나라로 도약할 수 있다”고 강조했다.
현대차그룹은 향후 10년간 42조 원을 투자해 AI 기반 자율주행차와 미래 핵심 부품 클러스터, 미래 항공·우주 산업을 육성한다. 도심항공교통(UAM)부터 우주 발사체, 달 탐사까지 사업을 확장하겠다는 전략이다. 장재훈 현대차그룹 부회장은 “AI를 기반으로 하는 첨단 자율주행 모빌리티 및 핵심 부품 제조뿐만 아니라 매뉴팩처링 AI, 항공우주산업, 에너지 인프라 등의 신사업에 투자할 계획”이라고 밝혔다.
삼성은 60조 원을 들여 경북 구미에 휴머노이드 로봇 양산과 제조 자동화를 위한 AI 데이터센터를, 울산에는 전고체 배터리 양산 시설을 구축한다. 부산은 적층세라믹커패시터(MLCC)와 패키지 기판 생산 거점으로 육성할 계획이다. SK그룹은 영남권을 아시아 최대 AI 인프라 허브로 육성하기 위해 약 140조 원을 투자한다. 울산을 시작으로 영남권에 GW(기가와트)급 AI 데이터센터를 구축해 2029년 국내 5GW, 장기적으로는 전국에 15GW 규모로 확대할 계획이다.
또 두산그룹은 소형모듈원전(SMR), 대형원전, 가스·수소터빈 등에 약 5조1000억 원을 투자한다. LG그룹은 2030년까지 9조4000억 원을 투자해 AI 반도체 핵심 기판 생산 능력 등을 확대한다.
● “우주항공 산업 정부가 확실히 뒷받침”
이재명 대통령은 이날 기업들의 투자 계획 발표 자리에 참석해 “첨단산업 패권 경쟁에서 우위를 점한 승자가 새로운 질서를 주도하고 그 격차가 곧 국가의 운명을 가르는 ‘초격차 국가 총력전’의 시대”라고 말했다. 영남권의 탄탄한 제조 기반 위에 피지컬 AI와 우주항공 등 첨단 기술을 융합해 글로벌 시장을 선도할 생태계를 갖추자는 의미다.
이 대통령은 이날 국민보고회 직전 주재한 국가우주위원회 회의에서도 “우주항공은 영남이 키워낼 대한민국의 새로운 먹거리 산업”이라며 “대한민국의 기술력은 이미 입증됐다. 연구진의 헌신으로 어렵게 쌓아 올린 이 성과를 이제 산업 경쟁력 강화로 이어가겠다. 정부가 확실하게 뒷받침하겠다”고 강조했다.
한편 청와대는 이 대통령 주재로 6일 청와대에서 광주 반도체 클러스터의 추진 상황을 점검하는 민관합동점검회의를 연다고 밝혔다. 회의에는 관계부처 장관과 민형배 전남광주통합특별시장, 삼성전자와 SK하이닉스 경영진이 참여한다. 이 대통령은 이날 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서도 “대통령인 제가 직접 세심히 살피고 각별히 살피겠다”고 강조했다.
댓글 0