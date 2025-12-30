보상한다더니, 쿠팡 가입 안하면 쿠폰 못써… “고객 우롱”

[쿠팡 ‘꼼수 보상안’]
5만원 이용권 사용처 4곳 쪼개기… 이용 잘 안하는 여행-명품 2만원씩
“쿠폰 쓰려면 돈 훨씬 더 지불해야… 전형적인 매출확대 유인책” 비판
업계 “탈팡 흐름 더 거세질수도”
쿠팡이 3370만 명 대규모 개인정보 유출 사태 한 달여 만인 29일 1인당 5만 원 상당의 이용권을 지급하는 내용의 보상안을 내놨지만 오히려 비판 여론은 커지고 있다. 5만 원 가운데 소비자가 쿠팡에서 자유롭게 쓸 수 있는 금액은 5000원뿐이다. 30일 국회 청문회를 하루 앞두고 나온 보상안에 대해 부정적 여론이 잇따르는 가운데 생색내기용이라는 비판이 많다.
● 쿠팡서는 5000원… ‘쪼개기’ 논란
이날 쿠팡에 따르면 소비자 1인당 5만 원의 구매 이용권이 지급되지만, 사용처는 4곳으로 쪼개져 있다. 5만 원 중 2만 원은 여행 상품 전문관인 쿠팡 트래블, 2만 원은 럭셔리 뷰티 및 패션 전문관 쿠팡 알럭스에서만 사용할 수 있다. 소비자들의 이용 비중이 높은 로켓배송·로켓직구를 통한 상품 구매는 5000원, 음식 배달 서비스 쿠팡이츠에서는 5000원밖에 사용할 수 없다.
유통업계에서는 이번 보상안은 전형적인 ‘마케팅 수단’이라고 입을 모은다. 보상안이라고는 하지만 쿠팡이 상대적으로 약세를 보이고 있는 여행과 명품 분야 판매를 촉진하기 위한 마케팅에 가깝다는 것이다. 한 유통업계 관계자는 “생활용품 구매와 배달 등으로 일상생활에 밀접하게 사용하는 쿠팡, 쿠팡이츠 대신 인지도가 낮고 구매 단가가 비싼 플랫폼에서 결제하도록 유도한 것”이라고 지적했다.
쿠팡 트래블은 여행 상품 전문관으로 호텔, 리조트 숙박권, 항공권을 중심으로 판매한다. 지난해 10월 론칭한 알럭스는 고가의 뷰티, 패션 제품이 많다. 두 곳 모두 판매 단가가 높아 2만 원짜리 이용권만으로 살 만한 제품이 많지 않다. 이미 쿠팡에서 탈퇴한 소비자들이 구매 이용권을 사용하려면 다시 회원으로 가입해야 한다는 점도 문제점으로 지목된다.
이종우 아주대 경영학과 교수는 “고객의 편의 관점이 아닌 쿠팡 이용 고객을 늘리고자 하는 마케팅적 관점에서 내놓은 것으로 보인다”고 지적했다. 참여연대는 이날 논평을 통해 “오히려 쿠팡 매출을 더 높이기 위한 꼼수”라며 “구매 이용권에 돈을 더 얹어 상품을 구입하도록 하는 매출 확대 유인책”이라고 비판했다.
● 소비자 부글부글… ‘탈팡’ 흐름 확산 가능성
이번 쿠팡의 보상안은 과거 국내 개인정보 유출 사건과 비교했을 때 소비자들이 체감할 수 있는 실질적 혜택은 미흡하다는 평가가 나온다. 앞서 2300만 명의 개인정보를 유출한 SK텔레콤은 다른 이동통신사로 갈아탄 가입자들을 위한 위약금을 면제하고 8월 통신요금 50%를 할인해줬다. 2021년 토스 채팅상담 서비스를 이용한 고객 1500여 명의 개인정보가 위탁업체 해킹으로 유출됐을 당시 토스는 선제적으로 피해 고객들에게 10만 원씩 보상금을 지급했다.
해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표는 공지문을 통해 “고객을 위한 책임감 있는 조치를 취하는 차원에서 보상안을 마련했다”고 했지만 상당수 고객들은 황당하다는 반응을 보이고 있다. 이모 씨(35)는 “쿠팡 트래블과 쿠팡 알럭스에서 쓸 수 있는 2만 원 이용권은 사실상 ‘쓸 거면 돈을 더 쓰라’는 소리”라며 “고객을 우롱하는 것이라는 생각이 들어 곧 탈팡(쿠팡 탈퇴)하려 한다”고 했다. 박모 씨(29)는 “쿠팡 트래블에서 2만 원으로 무엇을 살 수 있는지 봤는데 대부분 수십만 원대 호텔 상품이었다”고 말했다.
유통업계에서는 쿠팡의 보상안이 오히려 ‘탈팡’ 흐름을 가속화할 것이란 전망도 나온다. 유통업계 관계자는 “불매운동은 특성상 시간이 흐를수록 눈덩이처럼 확산되는 경향이 있다”며 “이번 보상안으로 불만을 품은 소비자들이 쿠팡을 점차 탈퇴할 가능성도 있어 보인다”고 말했다. 앞서 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태 이후 2주 사이에 카드 6개사의 거래 승인 건수가 4%(190만 건) 가까이 감소한 바 있다.
