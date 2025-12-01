[단신]미래에셋자산운용, 운용자산 500조 원 돌파 外

미래에셋자산운용은 자사의 운용자산이 총 500조 원을 돌파했다고 15일 밝혔다. 2003년 홍콩법인을 설립하며 국내 운용사 최초로 해외 시장에 진출한 미래에셋운용은 11월 말 기준 한국과 미국, 베트남, 브라질, 영국, 인도, 일본 등 16개 지역에서 총 504조 원을 운용하고 있다. 2022년 말 250조 원이었던 운용자산은 2023년 말 305조 원, 2024년 말 378조 원으로 꾸준히 늘었다. 올해는 5월에 400조 원을 돌파한 지 약 6개월 만에 100조 원이 증가했다.
■ ‘삼성월렛 머니·포인트’ 가입 100만 돌파 이벤트
우리은행이 삼성전자와 출시한 ‘삼성월렛 머니·포인트’ 가입자 100만 명 돌파 기념으로 최대 10%포인트 적립 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다. 삼성월렛 머니로 오프라인 결제 시 기본 0.5%포인트 적립에 더해 한도가 소진될 때까지 5%포인트, 우리은행 계좌 충전·결제 시 1.5%포인트, ‘삼성월렛머니 우리통장’ 사용 시 3%포인트를 추가로 적립받을 수 있다.
■ SC제일銀, 건물 에너지 절감시 최고 8.8% 우대금리
SC제일은행은 전기에너지 절감률에 따라 최고 연 8.8%(세전)의 금리를 적용하는 이벤트를 15일부터 진행한다고 밝혔다. 해당 이벤트는 26일까지 SC제일은행 1년 만기 두드림적금에 월 100만 원 이하로 가입한 고객 중 녹색건축포털 누리집에서 현재 거주지의 전기에너지 사용량 조회가 가능한 고객을 대상으로 진행된다. 두드림적금은 1년 만기 2.4%의 기본금리에 신용카드 실적 등에 따라 최고 1.1%포인트의 우대금리가 적용되는데, 이번 이벤트에 참여하면 최고 5.3%포인트의 추가 우대금리를 받을 수 있게 된다.
댓글 0