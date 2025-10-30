동아일보

글로벌 인기 ‘K-김’ 수출 10억 달러 임박

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

(사)한국수산무역협회

배기일 회장
배기일 회장
‘바다의 반도체’로 불리는 한국 김이 2023년 단일 품목 최초로 수출 1조 원을 달성한 이후 거침없는 성장세를 이어가고 있다. 올해도 9월까지 전년 대비 14% 증가하며 10억 달러(약 1조4370억 원) 돌파를 눈앞에 두고 있다. K-푸드 열풍과 함께 김밥, 김부각 등 다양한 형태로 세계인의 입맛을 사로잡은 한국 김. 이 눈부신 성과의 중심에는 내년에 창립 40주년을 맞는 ㈔한국수산무역협회가 있다.

1986년 한국수산물수출조합으로 출발해 2011년 현재의 명칭으로 재출범한 협회는 수산식품 해외시장 개척, 김 수출·마케팅, FTA 저율관세할당 물량 수입권공매 등 우리나라 수산물 수출입 전반을 지원하는 단체다. 333개 회원사와 함께 수산물 수출입 업체는 물론 어민 소득 증대에 직접적으로 기여하고 있다. 특히 2021년에는 정부로부터 ‘수산식품 수출 지원기관’과 ‘한국산 김 일본 수출 주관기관’으로 공식 지정받은 데 이어 2024년에는 ‘김산업 전문기관’으로도 지정받아 활동 영역을 한층 넓혀 가고 있다.

2010년부터 협회를 이끌며 올해 6번째 연임에 성공한 배기일 회장(세화씨푸드㈜ 대표이사)은 “김 생산 어민, 수산식품 가공업자, 정부 등 모든 이의 노력이 합쳐진 결과”라며 한국 김 성공의 비결을 설명했다. 지난해 4월 은탑산업훈장을 받은 배 회장의 가장 큰 공로는 한국 수산식품 가공시설 현대화다. 2010년부터 2020년까지 추진한 가공설비 사업을 통해 312개사에 87억9700만 원을 지원해 이물질 선별기와 금속탐지기 등 최신 가공설비 718대를 보급했다.

올해 협회의 대표적 성과는 한국산 김과 건다시마 수출 지원이다. 지난 5월에는 한국산 김 입찰·상담회를 개최하며 2072억 원이라는 사상 최대 계약을 달성했으며 10월에는 한국산 건다시마 상담회를 개최해 3억 원의 수출 계약을 성사시켰다.

배 회장은 다시마 상담회와 관련해 “일본 다시마 관련 단체와의 끈질긴 협상 끝에 2020년 이후 5년 만에 현지 대면 상담회를 성사시켰다”며 “향후 점차적으로 수출 규모를 키워 협회가 우리 다시마 수출을 활성화하는 데 중추적인 역할을 하겠다”는 구상을 밝혔다.

한편 오는 11월 5일부터 7일까지 부산 벡스코에서 ‘2025 부산국제수산EXPO’가 열릴 예정이다. 부산시가 주최하고 한국수산무역협회가 주관하는 이번 EXPO는 30개국 460개사가 참가해 1200개 부스 규모로 펼쳐진다. 배 회장은 “특히 해양수산부의 부산 이전과 맞물려 국내외 관심이 집중되고 있어 역대 최대 규모의 성과가 기대된다”며 “해수부 이전은 EXPO의 기폭제가 돼 수산업계의 새로운 기회와 비전을 제시하는 장이 될 것”이라고 전망했다.

앞으로 해결해야 할 과제도 있다. 최근 중국산 저가 모방품이 확산되며 한국 김의 프리미엄 이미지를 위협하고 있다. 배 회장은 “저품질 모방품이 우리가 쌓아온 신뢰를 훼손할까 우려된다”며 “정부가 김의 우리식 표현인 ‘GIM’을 적극 사용하도록 지원해 K-GIM을 국가 브랜드로 육성해야 한다”고 강조했다.

배 회장은 “내년 창립 40주년을 맞는 한국수산무역협회는 앞으로도 해외 수출 마케팅을 선도하고 김뿐만 아니라 전복, 굴 등 다양한 수산식품의 세계화에도 앞장서겠다”는 포부를 밝혔다.

#100년 기업을 향해#기업#(사)한국수산무역협회
윤희선 기자 sunny03@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스