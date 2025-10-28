철강 관세-中 저가 공세… 포스코홀딩스 실적 악화

3분기 영업이익 전년比 14% 줄어
포스코그룹이 미국과 유럽의 50% 고율 관세, 중국의 저가 공세 등으로 3분기(7∼9월) 실적이 지난해 같은 기간 대비 더욱 악화했다. 다만 해외 생산공장 매각 등 강도 높은 구조개편을 하면서 2분기(4∼6월)와 비교하면 실적이 소폭 개선된 모습이다.
신안산선 사고 대손상각비 큰 영향
포스코홀딩스는 3분기 그룹 실적이 매출액 17조2610억 원, 영업이익 6390억 원을 기록했다고 27일 밝혔다. 지난해 3분기와 비교하면 매출은 5.7%, 영업이익은 14.0% 감소한 수치다. 회사 실적이 하락한 데는 올해 4월 경기 광명시에서 발생한 신안산선 공사 현장 붕괴 사고의 대손상각비가 가장 큰 영향을 미쳤다. 또 안전 점검 등을 이유로 103개 공사 현장 전체의 작업이 약 한 달간 중단되면서 손실 폭은 더 커졌다. 공사를 맡았던 포스코이앤씨의 3분기 실적은 매출 1조4080억 원, 영업손실 1950억 원으로 작년 같은 기간 대비 35.5%, 영업이익은 514.9% 쪼그라들었다. 회사 측은 “4분기(10∼12월)에도 이 영향으로 인한 추가 손실액이 2000억 원 이상일 것”이라고 예상했다.
다만 해외 생산설비를 적극적으로 매각해 현금화하고 최대 계열사인 포스코의 영업이익이 2분기 대비 720억 원 증가하면서 2분기와 비교하면 그룹 전체의 영업이익은 약 5.3% 증가했다. 영업이익률도 3.5%에서 3.7%로 0.2%포인트 늘었다.
포스코그룹은 지난해부터 저수익 사업 55건과 비핵심 자산 71건 등을 지속적으로 매각해 왔다. 이번 분기에도 7건을 매각해 총 4000억 원의 현금을 쌓았다. 배터리 소재업체인 포스코퓨처엠의 양극재 판매량 증가도 실적 방어에 기여했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
