한국시세이도-지파운데이션, 여성 독거 노인 뷰티 지원 프로젝트 진행

㈜한국시세이도(대표 양근혜)와 국제개발협력 NGO 지파운데이션(대표 박충관)은 여성 독거 어르신을 위한 뷰티 지원 프로젝트 ‘나를 지키는 힘, 나를 가꾸는 힘’을 진행했다고 지난 17일 밝혔다.
이번 사회공헌 활동은 한국시세이도의 글로벌 사회공헌 기념일인 ‘Camellia Day’를 맞아 임직원과 전문 아티스트가 함께 참여한 가운데 진행됐다.
한국시세이도 임직원들은 여성 독거 어르신 지원을 위한 물품을 담아 ‘이너뷰티&케어 키트’ 100세트를 제작했다. 키트에는 시세이도 화장품, 건강기능식품, 키링 등과 함께 임직원들이 직접 작성한 손편지가 포함됐다. 해당 키트는 지파운데이션 협력기관을 통해 여성 독거 어르신에게 전달될 예정이다.
이어 한국시세이도 임직원과 전문 메이크업 아티스트가 여성 독거 어르신 50명을 대상으로 ‘뷰티 나눔 봉사’를 실시했다. 봉사자들은 전문 메이크업과 장수사진 촬영을 진행했으며, 임직원과 어르신이 1:1로 짝을 이뤄 천연 방향제 만들기, 반려식물 만들기, 컬러링북 활동 등을 함께 하며 정서적 교감을 나눴다.
이와함께 사내 나눔 바자회 수익금 전액도 기부했다. 바자회에서는 지파운데이션이 제작한 사람이 소중한 가게 캡슐세제·키친타월·양말 등과 기업으로부터 기부 받은 물품이 판매됐다. 한국시세이도는 전 직원이 참여한 바자회를 통해 국내 취약계층 지원을 위한 기금 마련에 힘을 보탰다.
한국시세이도 양근혜 대표는 “아름다움은 외적인 가꾸기를 넘어 내면을 지키고 삶의 활력을 회복하는 힘이 될 수 있다고 믿는다”며 “이번 Camellia Day를 통해 여성 어르신들이 자신이 소중한 존재로 존중받고 있음을 느끼시는 시간이 되기를 바라며, 앞으로도 우리 회사는 지역사회와 함께 ‘더 나은 세상을 위한 뷰티 혁신(Beauty Innovations for a Better World)’을 실천해 나가겠다”고 전했다.
지파운데이션 정지민 팀장은 “고령화로 인해 여성 독거 어르신이 꾸준히 증가하고 있으며, 많은 어르신들이 경제적·정서적 돌봄에서 소외되고 있다”며 “Camellia Day를 통해 여성 독거 어르신을 위한 사회공헌 활동에 참여해 준 한국시세이도에 감사드린다. 이번 뷰티 지원 프로젝트로 어르신들이 자존감을 회복하고 삶의 활력을 얻는 계기가 되길 기대한다”고 전했다.
한편, Camellia Day는 시세이도의 상징인 동백꽃(Camellia)에서 유래한 글로벌 사회공헌기념일이다. 한국시세이도는 여성 고객을 주요 대상으로 하는 글로벌 뷰티 기업으로, 매년 Camellia Day를 맞아 전 세계 임직원들이 사회공헌 활동을 펼치고 있다.
