협력업체와 설계-공정 함께하는 ‘프리콘’ 도입

우미건설(대표이사 총괄사장 배영한)은 ‘선도적인 일류 종합부동산 회사’를 비전으로 부동산 개발에서 건설과 운영·관리에 이르기까지 다양한 사업 분야를 아우르는 기업이다.
우미건설은 아파트 브랜드 ‘린’을 앞세워 전국에 11만여 가구를 공급해왔다. 2024년에는 브랜드 디자인 리뉴얼을 단행해 상품성을 높였다. 새로운 ‘린’은 △퓨어 라이프(공간에 대한 기준 제시) △퓨어 엑설런스(전문성에 기반한 고품질) △퓨어 하트(고객을 대하는 진솔한 자세)를 핵심 가치로 제시한다. 주거의 본질적인 기능에 충실하고 간결한 디자인을 가진 주거 상품을 추구하겠다는 의미다.
최근에는 세대 내 미세먼지를 효율적으로 저감해주는 시스템인 ‘에어클린 시스템’과 스마트폰으로 단지와 집 안을 제어할 수 있는 ‘스마트린’을 도입했다. 에어클린 시스템은 세대, 커뮤니티 시설, 엘리베이터 등에 설치돼 미세먼지를 저감하고 폐열을 회수해 난방에 활용한다. 스마트린을 사용하면 커뮤니티 시설 예약, 관리비 확인부터 세대 조명, 난방 등의 조절도 가능하다.
시공 분야에서도 협력업체와 설계 단계부터 하나의 팀을 구성해 설계·공정관리의 최적화를 추구하는 방식인 프리콘(Pre-Construction)을 도입했다. 시공상 불확실성이나 설계 변경 리스크를 최소화할 수 있어 안전관리뿐 아니라 원가절감에도 큰 도움이 되고 있다.
우미건설은 프롭테크 등 스타트업에 지속적으로 투자해 건강한 산업 생태계 조성에 앞장서는 기업이기도 하다. 설계 자동화 BIM 솔루션을 개발하는 ‘창소프트I&I’, 3D 디지털트윈 플랫폼 ‘큐픽스’, AR·XR 콘텐츠 기반 메타버스 기업 ‘애니펜’, 홈 IoT 제품 개발 및 솔루션을 제공하는 ‘고퀄’ 등의 스타트업에 투자했다.
우미건설은 강남 사옥 내에 안전관리 및 위험 예방을 통합 관리할 수 있는 중앙관제실을 설치했다. 중앙관제실을 통해 현장 상황을 신속히 파악하고 실시간으로 위험 상황을 전파해 신속한 대응이 가능하다.
우미건설의 ‘스마트 안전 시스템’은 출근부터 퇴근까지 전 과정의 안전을 온라인과 모바일 환경으로 관리하는 것이 특징이다. 특히 현장에는 직접적인 안전사고를 예방해주는 IoT(사물인터넷) 스마트 장비가 설치돼 있다.
현장의 안전관리를 시스템화한 우미건설은 매월 경영진이 직접 현장 안전 점검을 실시해 위험 요인을 파악·개선하고 있다. 특히 우미건설은 현장의 휴게공간과는 별도로 ‘기술자 린카페’도 운영하고 있다. 다과와 휴식은 물론 간단한 미팅도 할 수 있어 현장 근로자에게 인기가 높다.
상업시설 운영도 눈에 띈다. 우미건설은 ‘레이크꼬모 동탄’을 비롯해 ‘파크블랑’ ‘앨리스빌’ ‘브릭스톤’ 등의 상업시설 브랜드를 보유하고 있다.
특히 ‘동탄 린스트라우스 더레이크’의 주상복합시설 내 상업시설 레이크꼬모 전체 면적의 70%를 직접 보유 및 운영하고 있다. 레이크꼬모는 동탄호수공원으로 이어지는 지하 3층에서부터 지상 3층, 총 6개 층, 전용면적 2만3100㎡ 규모로 구성됐다.
우미는 우미희망재단을 통해 사회적 가치 창출을 위한 활동에 앞장서고 있다. 우미희망재단은 우미건설이 2006년 출연해 설립한 공익법인이다.
우미희망재단은 18년간 국가를 위해 헌신하고 희생한 국가유공자의 숭고한 뜻을 기리고 기억하기 위해 그 후손 약 1600명에게 18억 원의 장학금을 지원했다. 또한 ‘히어로즈 패밀리 프로그램’을 통해 이들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 교육과 심리·정서 지원 사업을 지속하고 있다.
2018년부터 시작된 ‘우미드림파인더’는 해외 캠프를 비롯해 1대1 멘토링, 진로 체험, 진로 장학금 등을 제공하는 프로그램이다. 실질적인 지원을 통해 교육 불평등을 해소하고 이들이 건강하게 성장할 수 있는 기회를 제공하고자 기획됐다.
우미희망재단은 지난 2019년 일제에 의해 강제로 철거된 서울 돈의문(서대문)을 증강현실(AR) 기법을 활용해 복원했다. 돈의문 디지털 복원 프로젝트는 2019년 정부혁신 행안부 장관상에 선정됐으며 2021년 하반기 국정 디지털 교과서 초등 사회과(5학년 2학기)에도 게재됐다. 2023년에는 ‘1887 경복궁 진하례’를 디지털로 재현했다.
