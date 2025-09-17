‘삼다이음 콜센터’ 운영… 소통 늘려 고객 편의성↑

제주삼다수를 생산·유통하는 제주개발공사는 고객 편의성 제고와 만족도 향상을 위해 ‘삼다이음 콜센터’를 운영하고 광역도시공사 최초로 소비자중심경영(CCM) 인증을 취득해 지속 갱신하며 체계적인 고객만족경영을 실천해왔다. 또한 ‘글로벌 수준의 고객중심 경영 체계 구축’이라는 비전과 ‘JPDC에 고객을 더하다’는 슬로건을 토대로 고객과의 소통을 강화하고 고객의 의견을 사업 전반에 반영해 고객 신뢰와 만족도를 높여왔다.
그 결과 제주개발공사는 행정안전부가 주관한 ‘2024년 지방공기업 고객만족도 조사’에서 전국 특정공사·공단 및 도내 공기업 중 1위를 차지하며 고객중심 경영의 우수성을 입증했다.
제주개발공사는 제주삼다수 사업뿐 아니라 제주형 주거·사회 서비스 플랫폼 ‘고치 행복한 뜨락’ 추진 등 다양한 주거 복지 사업을 통해 도민의 삶의 질 향상과 주거 안정에도 기여하고 있다.
아울러 공사는 백경훈 사장 취임 이후 제주삼다수 품질 고도화와 수출 활성화, 민선 8기 제주도정 주택정책 실행과 도민 주거 복지 향상을 위한 공공주택 공급 및 주거 서비스 제공에도 적극 앞장서고 있다.
