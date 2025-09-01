잠실 르엘, 2일까지 1순위 청약 모집… “강남 청약 열기 신호탄될 것”

서울 송파구 신천동 ‘잠실 르엘’ 청약이 본격화됐다. 지난 29일 특별공급에서 평균 346대 1의 경쟁률을 기록하며 뜨거운 열기를 입증한 가운데 일반공급 1순위 청약은 1일부터 2일까지 진행된다. 업계는 이번 청약을 강남 분양시장의 열기가 식지 않을 것임을 보여주는 신호탄으로 보고있다.
서울 송파구 신천동 ‘잠실 르엘’은 총 1865가구 가운데 216가구가 일반 분양으로 공급된다. 분양가상한제가 적용돼 시세 대비 저렴하다는 평가를 받는다.
앞서 진행된 특별공급에서는 106가구 모집에 3만6695명이 몰리며 평균 346대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 고분양가 단지임에도 불구하고 여전히 청약 수요가 견조하다는 점을 보여준다.
잠실 르엘의 분양가는 전용 45㎡ 약 12억 원대, 51㎡ 약 13억 원대, 59㎡ 약 16억 원대, 74㎡ 약 18억 원대다.
강화된 대출 규제와 높은 계약금 비중으로 실제 청약자들의 부담은 만만치 않다. 잠실 르엘의 계약금 비율은 통상 10% 대신 20%로 적용돼 전용 74㎡ 기준 당첨 직후 약 3억5000만 원을 현금으로 납부해야 한다. 6·27 가계부채 관리 대책으로 주택담보대출은 최대 6억 원, 전세자금반환대출은 1억 원으로 제한돼 있어 소형이라도 최소 6억 원, 중형은 10억 원 이상 현금이 있어야 청약이 가능하다. 신용대출도 1억 원을 넘기면 회수되거나 추가 대출이 차단될 수 있어 자금 계획에 신중함이 필요하다.
서울 송파구 신천동 ‘잠실 르엘’ 청약은 업계가 강남 분양시장의 바로미터로 꼽는 단지다. 정부가 6·27 가계부채 관리 대책을 통해 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한하고 전세자금반환대출을 1억 원으로 묶는 등 규제를 강화한 이후 처음으로 공급되는 강남권 고분양가 단지이기 때문이다.
분양가가 전용 74㎡ 기준 18억 원대에 달하지만 특별공급에만 346대 1의 경쟁률을 기록한 것은 규제에도 불구하고 강남 아파트 수요가 여전히 견조하다는 점을 보여준다. 나아가 이번 결과는 올 하반기 예정된 수도권 대형 단지들의 흥행에도 영향을 줄 가능성이 크다. 대출 규제로 인해 소형 평형에 수요가 집중될지, 자금력이 충분한 수요자가 중형 평형으로 분산될지를 확인할 수 있어 특히 강남 청약시장의 수요 구조와 구매력 분포를 가늠할 수 있다.
한 업계 관계자는 “잠실 르엘 청약은 과열 양상이 분명할 만큼 뜨거운 열기를 보여주고 있다”면서 “강남권 청약시장은 이번 결과를 기점으로 앞으로도 쉽게 식지 않을 것”이라고 내다봤다.
일반공급은 9월 1일과 2일 이틀간 1순위 접수를 받고 9월 3일 2순위 청약을 거쳐 9월 9일 당첨자를 발표한다. 정당계약은 9월 15~18일 진행된다.
