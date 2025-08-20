신세계백화점, ‘5메이징 카드 페스타’ 개최

이번 행사는 씨티, 삼성, 신한, 하나, BC바로카드 등 5개 제휴 카드사와 함께 진행되고 가을 시즌과 웨딩 수요를 겨냥해 다양한 쇼핑 혜택을 제공한다.
행사 기간 중 명품·패션·잡화 브랜드에서 제휴카드로 결제 시 구매 금액에 따라 최대 7%를 ‘신백리워드’로 적립해준다. 강남점, 대구신세계, 대전신세계 Art&Science, 본점, 센텀시티, 타임스퀘어 6개 점포에서는 200만·300만·500만·1000만 원 이상 구매 시 14만·21만·35만·70만R을 지급한다.
광주신세계, 신세계 사우스시티, 김해점, 마산점, 스타필드 하남점, 의정부점, 천안아산점 7개 점포에서는 30만·60만·100만 원 이상 구매 시 2만·4만·7만R을 제공한다.
또 8월 24일까지 나흘간은 삼성·신한·하나·BC바로 카드로 100만 원 이상 단일 결제 시 2만 원 캐시백 혜택이 제공된다. 카드사별 무이자 혜택도 마련돼 신세계 BC바로카드는 최대 12개월, 제휴 하나카드는 26개월 및 12개월(200만 원 이상 결제 시), 삼성·신한카드는 25개월, 씨티카드는 2~3개월 무이자 혜택을 지원한다.
신세계백화점 앱을 통해서는 식당가, 델리, 패션잡화, 코스메틱 등에서 사용 가능한 쿠폰팩을 내려받을 수 있다. 로저비비에, 끌로에 등 30여 개 브랜드가 참여하는 명품·워치·주얼리 페어, 신세계인터내셔날·삼성물산·LF·코오롱·아이디룩 등이 참여하는 패션 그룹전도 열린다. 브랜드별 5~10% 할인, 리워드 쿠폰, 사은행사 등이 포함된다.
21일 오후 8시에는 유정란, 삼겹살, 한우불고기, 화덕 메로스테이크 등을 특가로 구매할 수 있는 쿠폰이 선착순 제공된다. 온라인 플랫폼 ‘비욘드신세계’에서는 매주 월요일과 목요일 특가 상품을 공개하고 3만 원 이상 구매 시 최대 2만 원 할인되는 쿠폰을 24일까지 제공하고 일 3000장 한정으로 최대 20만 원 할인 쿠폰을 제공한다. 25일에는 나이키 러닝재킷, 에스티로더 갈색병 등 인기상품 타임딜도 진행된다.
행사 참여 브랜드 및 쿠폰 사용 방법은 신세계백화점 앱에서 확인할 수 있다. 이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 “업계 최다 카드사와 제휴해 실질적 혜택을 강화했다”며 “가을 패션, 웨딩, 이사 준비 고객들에게 도움이 될 것”이라고 말했다.
댓글 0