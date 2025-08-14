롯데이노베이트 EVSIS, 베트남 하노이 사절단과 ‘전기차 충전인프라’ 확대논의

하노이 부시장 등 사절단과 간담회 개최
충전 인프라 구축 솔루션 및 운영 경험 공유
베트남 전기차 시장 성장 대응 협력 강화
롯데이노베이트 자회사 EVSIS는 13일 오전 서울 소공동 롯데빌딩에서 베트남 하노이시 사절단과 만나 베트남 전기차 충전 인프라 확대 방안을 논의했다고 14일 밝혔다. 하노이시 사절단에는 첨단기술 및 투자를 담당하는 쯔엉 비엣 중(Truong Viet Dung) 부시장을 비롯한 주요 인사들이 참석했다. EVSIS는 이번 간담회에서 전기차 충전 인프라 구축 및 관리에 대한 솔루션과 운영 노하우를 소개하고 공유했다.
베트남은 2050년 탄소중립 목표 달성을 위해 중앙 및 시 정부 차원에서 전기차 보급 지원 정책을 강화하고 있다. 이에 따라 베트남 전기차 시장은 급성장 중이다. 베트남 재무부에 따르면 2023년 말 기준 전기차 누적 보급 대수는 3만 대로 집계됐으며, 베트남 자동차공업협회는 2040년까지 약 350만 대에 이를 것으로 예측했다. 하노이시는 환경 개선과 지속 가능한 도시 개발을 목표로 전기차 전환을 위한 인프라 개발을 검토하고 있다.
오영식 EVSIS 대표이사는 “이번 하노이시 사절단과의 논의를 통해 베트남 전기차 충전 인프라 시장에서 협력을 강화하고 사업을 확대할 계획이다. EVSIS의 기술과 경험을 바탕으로 지속 가능한 미래를 위한 혁신적인 충전 솔루션을 제공하며 글로벌 친환경 모빌리티 생태계 구축에 기여할 것”이라고 말했다.
EVSIS는 완속부터 초급속 충전기까지 전 라인업을 자체 기술로 개발하며, 매출액 기준 2년 연속 국내 전기차 충전 시장 1위를 유지 중이다. 북미, 일본, 태국, 인도네시아 등에 국가별 인증을 완료한 제품을 공급하며 글로벌 시장 진출을 가속화하고 있다.
