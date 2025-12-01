맑고 환한 피부로 빛나는 연말

연말이 다가오면서 모임도 늘어난다. 반가운 이들을 만날 때 밝은 분위기를 연출하고 싶어진다. 자연스럽고 환한 피부로 가꿔주는 제품들이 속속 나오고 있다. 향기로운 차와 함께 뜻깊은 시간을 보낼 수도 있다.
매끄럽고 투명하게
설화수는 12월 신제품 ‘퍼펙팅 베일 프라이머’와 ‘퍼펙팅 틴티드 크림’을 선보였다.
퍼펙팅 베일 프라이머는 모공과 피부결을 다듬어 맑고 투명한 피부색을 만들어준다. 스킨케어 성분 비중이 85.36%로, 통기성 메이크업 기술을 사용해 얇게 밀착된다. 메이크업 지속력도 높다. 질감이 가벼워 부드럽게 발리며 자연스러운 분위기를 연출한다. 퍼펙팅 틴티드 크림은 피부색과 결을 정리하고, 결점을 보정해 준다. 아이보리, 베이지, 샌드, 앰버, 진저까지 총 5가지 색으로 구성돼 자신의 피부색에 맞춰 선택할 수 있다. 크림 제형은 밀착력이 좋고 피부에 부드럽게 발린다. 잡티를 감춰주며 끈적이거나 칙칙해지지 않게 오랜 시간 깨끗한 광채를 유지한다. 스킨케어 성분 비중이 78.83%로, 피부에 수분을 공급하고 눈가 주름을 개선하는 효과도 있다.
설화수는 “두 제품을 함께 사용할 경우 보다 매끄럽고 투명하게 피부를 연출할 수 있다. 메이크업 효과도 더 오래 지속된다”고 설명했다.
에스트라는 ‘2025 홀리데이 한정판’ 기획세트를 선보였다. 이이오 일러스트레이터와 협업해 피부장벽을 지켜주는 ‘캡슐 요정’을 감성적으로 표현했다. 기획세트는 ‘아토베리어365 크림 대용량(150mL)’과 ‘아토베리어365 크림&미스트 듀오’ 두 가지 버전으로 출시했다. 일본, 베트남, 태국, 미국 등에서도 선보이며 국가별로 디자인과 구성을 다르게 했다.
아토베리어365 크림은 2018년 출시 후 누적 판매량 900만 개를 넘었다. 고밀도 세라마이드 캡슐이 손상된 피부 장벽을 강화한다. 보습 효과도 좋다. 에스트라는 “아토베리어365 크림은 지난해에 이어 올해도 올리브영 어워즈 크림 부문 1위를 수상했다”고 밝혔다.
남성 스킨케어 브랜드 ‘오딧세이’는 붉은 말의 해인 2026을 맞아 신년 에디션을 한정판으로 출시했다. ‘오딧세이 로맨틱 라인’과 ‘블랙 라인’이다. 오딧세이는 “붉은 말이 지닌 열정, 도전, 새로운 시작의 의미를 담아 2026년 새 출발을 준비하는 남성들에게 전하고자 했다”고 밝혔다.
오딧세이 로맨틱 라인은 그린티와 캐모마일 워터 성분을 담아 거칠어진 피부를 진정시킨다. 피부 장벽도 강화해준다. 오딧세이 블랙 라인은 주름과 피부색을 개선해준다.
다채로운 차의 풍미
오설록은 연말을 맞아 ‘시그니처 밀크티 컬렉션’을 선보였다. 말차에 대한 수요가 급증하는데다 호지차의 인기가 높아지는 현상을 반영해 밀크티 4종 세트를 만들었다.
이한 일러스트레이터와 함께한 이 컬렉션은 2026년 붉은 말의 해를 앞두고 제주의 밤하늘과 차밭을 주제로 서정적인 분위기로 디자인했다. △제주 말차 밀크티 △제주 호지차 밀크티 △얼그레이 밀크티 △제주 말차 오트 블렌드까지 총 4종과 전동차선으로 구성했다. 오설록은 “오설록 밀크티는 우유 없이 물만으로도 간편하게 만들어 깊고 진한 차의 풍미와 은은한 단맛, 부드러운 질감을 즐길 수 있다”고 설명했다.
올해 11월 선보인 제주 말차 오트 블렌드는 우유 대신 오트·아몬드·콩 등 식물성 원료를 배합한 제품이다. 유제품을 섭취하지 못하는 소비자들에게 인기를 얻고 있다. 호지차를 활용한 제주 호지차 밀크티는 고소한 풍미를 지닌 데다 말차 밀크티에 비해 카페인 함량이 낮다. 지난해 내놓은 제주 말차 밀크티는 큰 인기를 얻고 있다. 얼그레이 밀크티 역시 대표 제품으로 자리 잡았다.
오설록 공식 직영몰에서는 이달 한 달간 여러 프로모션을 진행한다. 최대 20% 할인을 받을 수 있다. 구매 금액대별로 홀리데이 트라이얼 키트 및 파티팩 등 사은품을 준다. 22일까지 매주 월·수·금요일 진행되는 특가 프로모션에서는 최대 40% 할인을 받을 수 있다.
54종 기획 상품 선보여
아모레퍼시픽 공식 온라인 플랫폼 아모레몰은 이달 23일까지 대규모 쇼핑 축제 ‘2025 윈터 아모레 세일 페스타(이하 아세페)’를 연다.
이번 아세페에서는 ‘끝없는 혜택을 찾아라’를 주제로 54종의 특별 기획 상품, 1990년대 인기를 끈 ‘월리를 찾아라’와 협업한 굿즈를 선보인다. 아모레퍼시픽은 “어드벤트 캘린더, 우프 무드등, 빅 타포린 백, 뽀모도로 시계, 포스트카드 등으로 구성된 이번 컬렉션은 월리의 주제를 현대적으로 재해석해 ‘찾는 재미’와 함께 한정 수량으로 선보인다”고 밝혔다.
소개 미션을 통해 포인트를 받는 ‘프리퀀시 이벤트’, 매일 아모레몰을 방문한 고객에게 최대 1000포인트를 주는 ‘뷰티템 틀린그림 찾기’를 진행한다. 구매 건당 기회가 주어지는 경품 행사에서는 모두투어 1000만 원 여행상품권 응모권을 준다. 우리동네 GS와 함께하는 ‘릴레이 브랜드데이’에서는 라이브 방송을 통해 구매 고객에게 호빵 쿠폰을 준다.
김경연 아모레퍼시픽 e커머스 디비전 부사장은 “연간 2회만 진행하는 아모레몰의 최대 행사 아세페는 매회 고객에게 새로운 굿즈와 볼거리, 다양한 이벤트를 선보이고 있다. 이번 아세페에서의 특별한 쇼핑을 통해 따뜻한 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.
