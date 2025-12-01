새벽배송 쇼핑몰 오아이스마켓과 함께 하는 ‘오아시스 삼성카드’

삼성카드가 새벽배송 전문 쇼핑몰 ‘오아시스마켓’과 함께 ‘오아시스 삼성카드’를 선보였다.
오아시스마켓은 친환경·유기농 프리미엄 상품을 365일 저렴한 가격에 제공하는 온·오프라인 전문 쇼핑몰로, 이 카드로 오아시스마켓 온·오프라인 매장에서 3만 원 이상 결제시 5000원 할인을 전월 실적에 따라 월 최대 4회 제공한다. 할인 혜택을 정액으로 제공함으로써 고객이 할인 혜택을 쉽게 체감할 수 있다는 설명이다.
커피전문점·델리 이용금액의 50%를 월 5000원까지 할인해주고, 의료 업종 이용시 10% 할인 혜택을 월 최대 1만 원까지, 올리브영·다이소 이용시에는 10% 할인 혜택을 월 최대 1만 원까지 제공한다. 해외 가맹점 이용시에는 전월 이용 실적과 할인 한도 없이 1.5%를 할인해준다.
삼성카드와 오아시스는 카드 출시를 기념해 다양한 프로모션을 연말까지 진행한다. 오아시스마켓에서 오아시스 삼성카드로 4만 원 이상 결제시 3만 원을 캐시백 해준다. 31일까지 오아시스마켓에서 누적 30만 원 이상 이용시에는 추가로 3만 원을 캐시백 해준다.
삼성카드 관계자는 “오아시스와의 협업을 바탕으로 오아시스마켓 혜택은 물론 고객들이 선호하는 일상 영역에서도 다양한 할인 혜택을 담았다”며 “앞으로도 다양한 혜택을 제공하는 카드를 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.
김선미 기자 kimsunmi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0