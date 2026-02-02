日기모노 여성들이 기아차 홍보? “독일 대리점 韓문화 이해도 낮아”

독일의 한 업체가 현지에 기아자동차 대리점을 열면서 일본 전통의상인 기모노와 중국풍 장식을 선보여 논란이 일었다.
서경덕 성신여대 교수는 2일 오전 인스타그램을 통해 이같은 사실을 독일에 거주하는 누리꾼의 제보로 알게 됐다고 밝혔다. 제보에 따르면 논란이 된 업체는 최근 독일 슈베린에 기아차 대리점을 오픈했다. 이를 기념으로 시민과 고객을 대상으로 하는 이벤트 행사를 진행했는데, 행사장이 일본·중국풍으로 꾸며진 것이다.
서 교수는 “영상을 보면 ‘한국적인 장식으로 꾸몄다’고 설명하지만, 기모노를 입은 여성들이 등장한다”며 “전체적 분위기는 중국풍 용(龍)과 등으로 장식해 시민들에게 오해를 불러일으켰다”고 덧붙였다. 다만 “이번 행사는 기아차가 잘못한 것이 아니다”며 “현지 업체의 한국 문화에 대한 이해도가 떨어져 벌어진 일”이라고 설명했다.
그는 독일 현지 마트의 홈페이지에서 한국 김치를 일본 김치로 소개한 것을 언급하며 “지속되는 독일 업체들의 한국 문화 왜곡에 대해 비난만 할 것이 아니라 우리가 먼저 제대로 알릴 수 있도록 더 노력해야 할 것”이라고 말했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
