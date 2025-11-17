송혜교, 여성독립운동가 알린다…서경덕과 14년째 따뜻한 동행

배우 송혜교가 제86회 순국선열의 날을 맞아 서경덕 성신여대 교수와 함께 여성 독립운동가를 알리는 영상 제작을 후원했다.
17일 서 교수는 자신의 SNS에 “‘순국선열의 날’을 맞아 ‘시대의 장벽을 넘어 독립을 외치다, 기생 김향화’ 영상을 다국어로 제작하여 국내외에 공개했다”고 밝혔다.
● 송혜교 후원한 ‘기생 김향화’ 영상, 어떤 내용 담겼나
해당 영상은 김향화와 30여 명의 기생들이 화성행궁 내 자혜의원 앞에서 태극기를 꺼내 들고 만세운동을 펼친 역사적 사건을 상세히 소개했다. 특히 경찰서 앞에서도 당당히 외친 이들의 함성이 전국 각지의 기생 만세운동으로 이어진 점을 강조했다.
영상은 약 4분 분량으로, 서 교수가 기획하고 송혜교가 후원했다. 한국어 및 영어 내레이션을 입혀 국내 외에 전파 중이며 전 세계 한인 커뮤니티에도 공유돼 알려지고 있다.
서 교수는 “대중들에게 잘 알려지지 않은 여성독립운동가들의 삶을 재조명하고 국내외에 널리 소개하고자 지금까지 정정화, 윤희순, 김마리아, 박차정에 이어 다섯 번째 영상을 제작했다”며 “향후에도 혜교 씨와 함께 더 많은 여성독립운동가들에 관한 다국어 영상을 시리즈로 제작해 국내외로 꾸준히 알려나갈 계획”이라고 전했다.
● 송혜교·서경덕, 14년째 이어온 ‘독립운동 알리기’
송혜교와 서 교수는 지난 2012년부터 14년째 독립운동 역사 알리기 프로젝트를 이어오고 있다.
두 사람은 전 세계 곳곳에 남아있는 대한민국 독립운동 유적지 39곳에 한국어 안내서와 한글 간판, 독립운동가 부조작품 등을 기증하며 선한 영향력을 꾸준히 전파하고 있다.
