크게보기 미국 여성 팝가수 로베타 플랙. AP뉴시스

24일(현지 시간) 미국 AP통신에 따르면 플랙의 대변인은 성명을 통해 “플랙이 가족이 지켜보는 가운데 자택에서 숨을 거뒀다”고 전했다. 고인은 2022년 루게릭병(근위축성측색경화증)으로 노래를 할 수 없다고 밝힌 바 있다.고인은 1971년 클린트 이스트우드의 감독 데뷔작 영화 ‘어둠 속에 벨이 울릴 때’에 곡 ‘더 퍼스트 타임 에버 아이 소우 유어 페이스’(The First Time Ever I Saw Your Face)가 배경음악으로 사용되면서 이름을 알렸다. ‘킬링 미 소프트리 위드 히스 송’이 인기를 끈 뒤 1973, 74년 2년 연속으로 미국 그래미상 ‘올해의 레코드’를 수상했다.