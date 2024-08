ⓒ뉴시스

뮤지컬 배우 정선아가 ‘디즈니 인 콘서트’에서 영화 ‘미녀와 야수’, ‘포카혼타스’의 주제곡을 부른다.23일 공연기획사 크레디아에 따르면 정선아는 오는 9월7일 서울 방이동 올림픽공원 88잔디마당에서 열리는 ‘2024년 디즈니 인 콘서트: 원스 어폰 어 타임(Once Upon A Time)’의 게스트로 무대에 오른다. 정선아는 미녀와야수의 ‘뷰티 앤 더 비스트(Beauty and the Beast)’, 포카혼타스의 ‘컬러 오브 더 윈드Colors of the Wind)’를 부를 예정이다.이 콘서트는 대형 LED 스크린에서 펼쳐지는 디즈니 오리지널 애니메이션과 70인조 풀 편성 오케스트라, 미국 브로드웨이에서 활동하는 디즈니 콘서트 싱어들의 하모니가 더해지는 디즈니 오리지널 프로덕션 콘서트다.[서울=뉴시스]