우리에게 영화 ‘옥자’ ‘미나리’ 등으로 유명한 한국계 미국인 배우 스티븐 연이 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’(Beef)로 골든 글로브에서 첫 남우주연상을 수상했다.스티븐 연은 8일 오전(한국시간, 현지시간 7일 오후) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 베벌리 힐튼 호텔에서 열린 제81회 골든 글로브 시상식에서 ‘성난 사람들’로 TV 미니시리즈 및 영화 부문(Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television) 남우주연상을 받았다. 이로써 스티브 연은 개인으로서는 물론, 한국계 배우로도 처음으로 골든 글로브에서 남우주연상을 품에 안는 영광을 누렸다.‘성난 사람들’은 지난해 4월에 공개된 10부작 드라마로 이 작품에 같이 출연한 여배우 앨리 웡도 TV 미니시리즈, 영화 여우주연상을 받았다.한편 이번 시상식에서는 한국계 캐나다인 셀린 송 감독의 ‘패스트 라이브즈’(Past Lives)가 영화 드라마 작품상, 감독상, 각본상, 비영어권 영화상, 영화 드라마 여우주연상(그레타 리)까지 5개 부문에 후보로 오르기도 했다.(서울=뉴스1)