싱어송라이터 서리(Seori)가 영국의 유명 음악 평론지 NME(NWE MUSICAL EXPRESS)가 발표한 2022년 유망주 라인업인 ‘The NME 100’에 이름을 올렸다.‘NME 100’은 NME의 전 세계 작가 및 제작자들이 선정한 2022년 글로벌 음악 신을 장악할 신인 아티스트들을 소개하고 있다. NME 측은 서리에 대해 “천상의 R&B 팝 음악으로 당신을 새로운 세계로 이끌 가수”라고 소개하며 “빌리 아이리시, 로드(Lorde)와도 그 결이 비슷하다”고 언급했다.서리는 앞서 미국의 음원 미디어 서비스 회사 VEVO가 발표한 ‘2022년 주목할 만한 아티스트(2022’S ARTISTS TO WATCH)‘에 한국인으로 유일하게 선정된 바 있다. 이번엔 NME로부터 그 가능성과 실력을 인정받은 서리가 올해 어떤 음악 활동으로 기대에 화답할지 관심이 모아진다.한편 서리는 지난해 ’Lovers in the night (러버스 인 더 나이트)‘, ’긴 밤‘, ’Dive with you (다이브 위드 유)‘ 등의 싱글을 연이어 발매하고, ’아시아 라이징 투게더 (Asia Rising Together)‘, ’HITC 페스티벌‘ 무대에 오르는 등 활발한 활동을 펼쳤다. 또 마블 영화 ’샹치와 텐 링즈의 전설‘ OST ’Warriors (워리어스)‘에 참여해 글로벌 음악 팬들에게 눈도장을 찍었다.[서울=뉴시스]