｢서울국제울트라트레일러닝대회｣ 산악코스 및 홍보 운영대행사 모집 공고(긴급)

가. 과업 개요 ○ 사 업 명 :「2026 서울국제울트라트레일러닝대회」산악코스 및 홍보 운영대행사 공모 ○ 사업기간 : 협약체결일~2026. 12월 말 ○ 사업예산 : 314,000천원(대행료/부가세 별도) ○ 사업내용 : ‘공고문’ 및 ‘제안요청서’ 참조 ○ 선정단체 : 1개 단체
나. 신청서 공고 및 접수 ○공고기간 : 2026. 5. 8.(금) ~ 5. 25.(월) ○공고방법 : 동아일보 홈페이지 게시(www.donga.com) ○접수일시 : 2026. 5. 26.(화) 오전 11:00까지 ○접수장소 : 동아일보사 충정로사옥(서울시 서대문구 충정로29 동아일보사 16층 문화사업본부 신사업기획팀) ○접수방법 : 직접 방문접수 (팩스,우편,이메일 신청은 접수 불가) ※ 제출된 제안서는 선정여부에 관계없이 반환되지 않음
다. 1차 서류 적격 심사 : 2026. 5. 26.(화) -신청단체의 서류 심사 후 2차 제안서 발표 심사 대상 업체 개별 연락
라. 2차 제안서 발표 심사 ○심사일시 : 2026. 5. 27.(수) 14:00 ※ 변경 시 추후 별도 안내 예정 ○심사장소 : 동아일보사 충정로사옥 16층 ※ 변경 시 별도 안내 예정 ○심사방법 : 평가위원회 개최 및 심사 (위원 5~7명 이내 구성) ○심사방식 : 신청단체 사업계획서 발표(PPT) -사업 총괄책임자가 직접 발표하며, 단체별 참여자 수는 2인 이내로 함
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