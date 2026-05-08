｢서울국제울트라트레일러닝대회｣ 산악코스 및 홍보 운영대행사 모집 공고(긴급)

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 8일 16시 38분

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｢서울국제울트라트레일러닝대회｣ 산악코스 및 홍보 운영대행사 모집 공고(긴급)

1. 입찰에 부치는 사항

가. 과업 개요
○ 사 업 명 :「2026 서울국제울트라트레일러닝대회」산악코스 및 홍보 운영대행사 공모
○ 사업기간 : 협약체결일~2026. 12월 말
○ 사업예산 : 314,000천원(대행료/부가세 별도)
○ 사업내용 : ‘공고문’ 및 ‘제안요청서’ 참조
○ 선정단체 : 1개 단체

나. 신청서 공고 및 접수
○공고기간 : 2026. 5. 8.(금) ~ 5. 25.(월)
○공고방법 : 동아일보 홈페이지 게시(www.donga.com)
○접수일시 : 2026. 5. 26.(화) 오전 11:00까지
○접수장소 : 동아일보사 충정로사옥(서울시 서대문구 충정로29 동아일보사 16층 문화사업본부 신사업기획팀)
○접수방법 : 직접 방문접수 (팩스,우편,이메일 신청은 접수 불가)
※ 제출된 제안서는 선정여부에 관계없이 반환되지 않음

다. 1차 서류 적격 심사 : 2026. 5. 26.(화)
-신청단체의 서류 심사 후 2차 제안서 발표 심사 대상 업체 개별 연락

라. 2차 제안서 발표 심사
○심사일시 : 2026. 5. 27.(수) 14:00 ※ 변경 시 추후 별도 안내 예정
○심사장소 : 동아일보사 충정로사옥 16층 ※ 변경 시 별도 안내 예정
○심사방법 : 평가위원회 개최 및 심사 (위원 5~7명 이내 구성)
○심사방식 : 신청단체 사업계획서 발표(PPT)
-사업 총괄책임자가 직접 발표하며, 단체별 참여자 수는 2인 이내로 함

※ 기타 자세한 사항은 첨부파일 참조 부탁드립니다.

2026서울100K_(산악코스&홍보)운영대행_모집공고문.hwp
2026서울100K_(산악코스&홍보)운영대행_제안요청서.hwp

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