男탁구 1위 왕추친 떨게 한 오준성 “피 튀긴 승부 잡았더라면…또 기회 올 것”

남자 탁구 세계랭킹 1위 왕추친(중국)을 상대로 분패한 오준성(한국거래소)이 “다음 기회를 노리겠다”며 설욕을 다짐했다.
오준성은 8일(한국 시간) 영국 런던의 OVO 아레나 웸블리에서 열린 2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계탁구선수권대회 단체전 남자부 중국과의 8강에서 매치 점수 0-3으로 패한 뒤 “1매치에서 왕추친과 피 튀기는 승부를 했지만, 잡아줬다면 2, 3매치 주자에게 힘을 더 줄 수 있었을 것이다. 아쉽게 막판에 점수를 따지 못해 형들에게 부담을 줬다”고 말했다.
앞서 대회 시드 배정을 위한 조별리그 중국전에 출전한 오준성은 린스둥(세계 6위)과 량징쿤(세계 21위)을 꺾으며 팀의 3-1 승리를 견인했다.
하지만 이날 첫 번째 주자로 나선 오준성은 1매치에서 중국 에이스 왕추친과 혈투 끝에 2-3(9-11 1-11 11-8 11-7 9-11)으로 석패했다.
접전 승부를 벌였던 마지막 5게임을 잡았다면, 오준성은 세계 최정상급 기량을 갖춘 왕추친까지 격파할 수 있었다.
3, 4게임을 내리 따내며 왕추친을 피 말리게 한 오준성은 5게임에서 상대의 매서운 공격에 흔들리며 5-9로 뒤처졌고, 이후 매치 포인트에서 점수를 헌납해 분패했다.
오준성은 “중국이 예선 때보다 더 이를 갈고 나올 걸 알고 있어서 이번 경기만 생각하고 준비했다”며 “이번 경기가 끝이 아니다. 다음에 단체전이나 개인전에서 또 붙을 수 있다. 그때 더 좋은 경기로 승리하는 모습 보여드리겠다”고 밝혔다.
이번 대회에서 한 차례 중국을 넘어본 오준성은 월드테이블테니스(WTT)가 주관하는 대회뿐 아니라 오는 9월 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 만리장성을 격파할 수 있다는 자신감을 얻었다.
오준성은 “앞으로도 큰 대회가 많이 남았다. 아시안게임은 물론 올림픽도 가까이 다가오고 있다고 느낀다. 거기서도 중국과 붙을 것 같다”며 “이번 경기를 통해 얻은 데이터를 활용해 연습할 것이다. 언젠가 기회는 또 올 것이다. 다음 기회를 노리겠다”고 힘주어 말했다.
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