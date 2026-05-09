반도체 덕에… 3월 경상수지 흑자 373억달러 역대 최대

반도체 수출 호조에 힘입어 3월 한국 경상수지가 사상 최대 규모 흑자를 기록했다. 35개월 연속 흑자 행진도 이어갔다.
한국은행이 8일 발표한 ‘국제수지(잠정)’ 통계에 따르면 3월 경상수지는 373억2710만 달러(약 54조8400억 원) 흑자로 집계됐다. 3월 경상수지 흑자 규모는 기존 사상 최대치였던 2월 흑자액(231억9270만 달러)을 크게 뛰어넘는 규모다.
경상수지는 한 나라가 외국과의 경제 활동으로 벌어들인 외화와 쓴 외화의 차액을 가리킨다. 수출액에서 수입액을 뺀 상품수지가 가장 큰 비중을 차지하지만 운송·여행·금융·지식재산권 등의 거래 결과인 서비스 수지, 해외 투자 배당금 및 이자가 들어가는 본원소득수지 등으로 구성된다.
상품수지 흑자가 350억7000만 달러로 지난해 3월(96억9000만 달러 흑자)보다 3.6배로 커져 사상 최대였다. 수출(943억2000만 달러)이 1년 전보다 56.9% 증가한 영향이다.
반도체(+149.8%), 컴퓨터 주변기기(+167.5%) 등 인공지능(AI) 붐을 타고 정보기술(IT) 제품 수출 증가가 두드러졌다. 지역별로는 동남아(+68.0%), 중국(+64.9%), 미국(+47.3%), 일본(+28.5%) 등에서 수출이 호조를 보였지만, 중동(―49.1%) 수출은 줄었다.
서비스 수지는 12억9000만 달러 적자였지만, 적자 규모는 지난해 3월(25억1000만 달러)의 절반 수준이었다. BTS 광화문 공연 등 이벤트와 여행 성수기를 맞아 한국을 찾은 외국인이 늘며 여행수지가 1억4000만 달러 흑자를 냈다. 한국이 여행수지 흑자를 본 건 2014년 11월(5000만 달러 흑자) 이후 11년 4개월 만이다. 본원소득수지 흑자(35억8000만 달러)는 전년 동월 대비 18.5% 증가했다. 직접투자와 증권투자에서 발생한 배당 수입이 늘면서 배당소득과 이자소득이 모두 늘었다. 다만 중동 전쟁 여파로 외국인의 주식투자는 293억3000만 달러나 줄며 사상 최대 감소 폭을 기록했다.
김영환 한은 경제통계1국장은 “4월에도 반도체 수출이 괜찮게 나와 양호한 흐름이 계속될 것으로 보인다”며 “향후 반도체 수출 호조의 지속 여부, 미국과 이란 전쟁의 전개 등을 지켜봐야 할 것”이라고 말했다.
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