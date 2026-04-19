대전 관저문예회관, 길거리 춤 경연대회 개최

  • 동아일보

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18일 대전 서구 관저문예회관 앞마다에서 열린 춤 경연에 참가한 댄서가 음악에 맞춰 춤을 추고 있다. 김태영 기자 live@donga.com
18일 대전 서구 관저문예회관 앞마다에서 열린 춤 경연에 참가한 댄서가 음악에 맞춰 춤을 추고 있다. 김태영 기자 live@donga.com
대전 서구 관저문예회관은 청년·청소년 거리 춤 경연대회 ‘관저스테이지(Spring Breeze 042 Battle)’를 열었다고 19일 밝혔다.

전날 오후 관저문예회관 야외마당에서 열린 이번 대회에는 전국에서 100여 명이 참여해 힙합, 팝핀 등 다양한 장르의 춤 대결을 펼쳤다. 관저스테이지는 관저문예회관이 기획한 야외 거리공연으로, 2024년부터 연 2회 이상 정기