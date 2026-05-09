與, 공주부여청양에 김영빈 변호사 공천… 재보선 14곳 마무리

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 9일 01시 40분

글자크기 설정

국힘은 공주부여청양 경선하기로
군산김제부안을 후보 내주초 면접

정청래 더불어민주당 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 제4차 인재영입식에서 김영빈 변호사와 기념 촬영을 하고 있다. 김영빈 변호사는 6.3 지방선거 박수현 충청남도지사 후보의 지역구인 충남 공주·부여·청양 보궐선거 공천이 유력하다. 2026.5.8/뉴스1
정청래 더불어민주당 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 제4차 인재영입식에서 김영빈 변호사와 기념 촬영을 하고 있다. 김영빈 변호사는 6.3 지방선거 박수현 충청남도지사 후보의 지역구인 충남 공주·부여·청양 보궐선거 공천이 유력하다. 2026.5.8/뉴스1
더불어민주당이 6·3 지방선거와 함께 열리는 충남 공주-부여-청양 국회의원 보궐선거 후보로 공주 출신 김영빈 변호사를 전략공천했다. 이에 따라 민주당은 16개 광역시도지사 후보에 이어 총 14곳에서 열리는 ‘미니 총선’급 재보궐선거 공천을 모두 마무리했다.

민주당은 8일 국회에서 4차 선거 인재 영입식을 열고 김 변호사를 전략공천했다. 김 변호사는 검사 시절 서울중앙지검, 대전지검 등을 거쳐 2021년 문재인 정부 시절 박범계 법무부 장관 정책보좌관실에 근무하며 검찰개혁 실무를 담당했다. 정청래 대표는 김 변호사를 소개하며 “뼛속까지 공주 사람이자 충청도 사람”이라고 강조했다.

이로써 민주당은 재보궐선거 대상 지역구 공천을 모두 완료하며 본격적인 본선 체제에 들어갔다. 민주당이 10일 출범시키는 중앙선거대책위원회에선 정 대표를 비롯해 복수의 인사들이 공동상임선대위원장을 맡을 예정이다. 선거유세곡 20개도 공개했다. 정 대표의 ‘오빠 발언 논란’이 불거지면서 일부 후보 사이에서 기피곡이 된 지난해 대선 유세곡 ‘옆집 오빠’도 포함됐다.

국회의원 재보궐선거 지역 14곳 중 12곳의 공천을 완료한 국민의힘은 충남 공주-부여-청양 공천을 두고 이날 공천관리위원회 심야회의를 열고 경선을 실시해 후보를 선출하기로 했다. 앞서 전날(7일) 윤석열 정부 대통령비서실장을 지낸 정진석 전 의원이 ‘친윤(친윤석열) 공천’ 논란 끝에 공천 신청을 철회하면서 국민의힘 내에서는 경쟁력 있는 후보 찾기에 비상이 걸린 상황이다. 전북 군산-김제-부안을은 비공개 공천 신청자 1명에 대해 다음 주 초 면접을 진행한 후 공천 심사를 마무리할 계획이다.

한편 국민의힘 6·3 지방선거 경북 안동시장 후보로 권기창 현 시장이, 경북 예천군수 후보로 안병윤 전 부산시 행정부시장이 각각 선출됐다. 중앙당 공천관리위원회는 7, 8일 이틀간 당원투표(50%), 일반 국민 여론조사(50%) 방식으로 안동시장 및 예천군수 후보 선출을 위한 당내 경선을 실시한 결과 이같이 결정됐다고 8일 밝혔다.

#더불어민주당#김영빈#공주-부여-청양#국회의원 보궐선거#전략공천#정청래#검찰개혁#국민의힘#김관영#전북도지사
구민기 기자 koo@donga.com
이상헌 기자 dapaper@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스