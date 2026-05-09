與, 공주부여청양에 김영빈 변호사 공천… 재보선 14곳 마무리

더불어민주당이 6·3 지방선거와 함께 열리는 충남 공주-부여-청양 국회의원 보궐선거 후보로 공주 출신 김영빈 변호사를 전략공천했다. 이에 따라 민주당은 16개 광역시도지사 후보에 이어 총 14곳에서 열리는 ‘미니 총선’급 재보궐선거 공천을 모두 마무리했다.
민주당은 8일 국회에서 4차 선거 인재 영입식을 열고 김 변호사를 전략공천했다. 김 변호사는 검사 시절 서울중앙지검, 대전지검 등을 거쳐 2021년 문재인 정부 시절 박범계 법무부 장관 정책보좌관실에 근무하며 검찰개혁 실무를 담당했다. 정청래 대표는 김 변호사를 소개하며 “뼛속까지 공주 사람이자 충청도 사람”이라고 강조했다.
이로써 민주당은 재보궐선거 대상 지역구 공천을 모두 완료하며 본격적인 본선 체제에 들어갔다. 민주당이 10일 출범시키는 중앙선거대책위원회에선 정 대표를 비롯해 복수의 인사들이 공동상임선대위원장을 맡을 예정이다. 선거유세곡 20개도 공개했다. 정 대표의 ‘오빠 발언 논란’이 불거지면서 일부 후보 사이에서 기피곡이 된 지난해 대선 유세곡 ‘옆집 오빠’도 포함됐다.
국회의원 재보궐선거 지역 14곳 중 12곳의 공천을 완료한 국민의힘은 충남 공주-부여-청양 공천을 두고 이날 공천관리위원회 심야회의를 열고 경선을 실시해 후보를 선출하기로 했다. 앞서 전날(7일) 윤석열 정부 대통령비서실장을 지낸 정진석 전 의원이 ‘친윤(친윤석열) 공천’ 논란 끝에 공천 신청을 철회하면서 국민의힘 내에서는 경쟁력 있는 후보 찾기에 비상이 걸린 상황이다. 전북 군산-김제-부안을은 비공개 공천 신청자 1명에 대해 다음 주 초 면접을 진행한 후 공천 심사를 마무리할 계획이다.
한편 국민의힘 6·3 지방선거 경북 안동시장 후보로 권기창 현 시장이, 경북 예천군수 후보로 안병윤 전 부산시 행정부시장이 각각 선출됐다. 중앙당 공천관리위원회는 7, 8일 이틀간 당원투표(50%), 일반 국민 여론조사(50%) 방식으로 안동시장 및 예천군수 후보 선출을 위한 당내 경선을 실시한 결과 이같이 결정됐다고 8일 밝혔다.
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