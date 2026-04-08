한국예탁결제원, 이윤수 신임 사장 취임

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 8일 16시 51분

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한국예탁결제원 제공
한국예탁결제원 제공
한국예탁결제원은 이윤수 신임 사장(57·사진)이 8일 취임했다고 밝혔다. 이 사장은 서울대 국제경제학과를 졸업하고 행정고시 39회로 공직에 입문해 금융위 자본시장조사단장, 금융정보분석원 원장 등을 맡았다. 임기는 3년.

신무경 기자 yes@donga.com
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