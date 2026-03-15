트럼프 환심 산 전쟁광…이란 공격 뒤엔 그가 있었다[트럼피디아] 〈61〉

도널드 트럼프 미국 대통령(80)의 의회 최측근으로 분류되는 린지 그레이엄 연방 상원의원(71)은 6일(현지 시간) 공개된 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서 이같이 밝혔다. 미국의 이란 무력 개입을 수십 년간 주장해온 그레이엄이 자신의 정치적 승리를 공표한 순간이었다. 5년 전 2021년 1·6 의사당 난입 사태 이후 트럼프 대통령에게 ‘올인’하는 정치적 도박에 뛰어든 성과를 본 것이었다.
● 마가에 위장취업한 정치 베테랑
지난달 28일 미국과 이스라엘이 이란에 공격을 가하자 그레이엄은 연일 방송에 출연해 트럼프 대통령의 선택을 옹호했다. 그가 “테러리즘의 모선(mothership)이 침몰하고 있다” “선장(알리 하메네이 전 이란 최고지도자)이 사망했다”며 자극적인 발언을 쏟아내자 트럼프 대통령은 그에게 전화를 걸어 “마음에 든다. 계속 TV에 나가달라”고 말했다고 한다.
그레이엄은 트럼프 대통령과 자주 골프 회동을 가지는 인물로 알려졌다. 이 과정에서 특히 트럼프 대통령의 중동 정책에 깊숙이 관여했다. 그간 그레이엄은 미국이 중동의 적을 압도적인 군사력으로 사전 공격하되, 이후 현지 상황에는 개입하지 말자는 주장을 펴왔다. 아프가니스탄 등에 친미 민주주의 정권 수립을 시도했으나 실패한 과거 선례를 따르지 말자는 것이었다.
이는 해외 개입 자체를 반대하는 트럼프 대통령의 핵심 지지층 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 진영과는 배치되는 입장이다. 그레이엄은 ‘이름만 공화당(RINO)’ ‘위선자’ ‘전쟁광’이라는 멸칭으로 비난을 받으면서도 트럼프 대통령을 밀착 보좌했다.
특히 2021년 1·6 의사당 난입 사태 이후 남들보다 먼저 트럼프 대통령의 플로리다주 사저 마러라고 리조트로 돌아가 곁을 지키며 충성심을 인정받았다.
마가 진영의 우려를 불식하고자 강경 마가처럼 보이는 발언도 서슴지 않았다. 예컨대 “트럼프 대통령이 푸틴이랑 휴가를 가든 말든, 뭘 하든 상관 없다”고 말하는 식이었다.
그는 사실 마가에 위장취업한 정치 베테랑이었다. 자신의 뜻을 관철하기 위해 트럼프 대통령의 마음을 얻고 모두를 속인 것이었다. 그는 “이번 이란 군사 개입 하나만으로도 그의 재선에 도박을 걸 가치가 충분했다”고 WSJ에 말했다.
● “힘을 통한 평화가 미국을 지킨다”
그레이엄은 사우스캐롤라이나주 시골에서 자랐다. 당구장 겸 주점을 운영하던 부모님과 가게에 딸린 단칸방에서 온 가족이 함께 지냈다고 한다. 사우스캐롤라이나 주립대 재학 중 부모가 연이어 건강 악화로 세상을 떠났다. 그는 22세에 부모를 잃고 13세 여동생을 부양해야 하는 처지에 놓이게 됐다.
학군장교(ROTC) 출신인 그는 로스쿨 졸업 후 공군 법무관이 됐다. 이 시절 그는 군 가족 혜택을 최대한 받기 위해 여동생을 자녀로 입양했다고 한다. 여동생이 성인이 된 직후 그는 1984~88년 독일 라인마인 공군기지에서 근무하며 현지에서 냉전의 최전선을 목격했다. 그레이엄은 전장에 나간 적은 없지만 당시 경험을 통해 “로널드 레이건의 ‘힘을 통한 평화’가 냉전기 미국 본토를 안전하게 지켰다”는 신념을 갖게 됐다고 한다.
강렬한 인상을 남긴 독일 복무 이후 전역해 법률회사(로펌)에서 일하던 그레이엄은 1992년 주하원의원에 당선돼 정치의 길을 걸었다. 3년 뒤 그는 40세의 나이로 젊은 하원의원이 돼 연방 의회에 입성한 뒤 30년 넘게 연방 의석을 지키고 있다.
● 생존 위해 트럼프에 ‘올인’
그레이엄은 2015년 공화당 대선 후보 경선에서 트럼프 대통령과 설전을 주고받았다. 그 당시 “절대 트럼프를 지지하는 일을 없을 것”이라고 밝혔다. 그러나 2017년 트럼프 1기 행정부 첫해 그레이엄은 트럼프 대통령과 친분 쌓기에 돌입했다.
당시 그레이엄의 정치적 스승 존 매케인 전 상원의원은 뇌종양 진단을 받고 죽음을 코앞에 두고 있었다. 그레이엄은 ‘보수 거목’ 매케인과 2000년대 초반 전 세계를 누비며 미국의 강력한 군사 개입을 주장했다. 미국이 글로벌 리더십을 회복해 독재 정권에 대항하고, 특히 중동 내 위협을 선제적으로 제거해야 한다고 강조했다.
2017년 8월 의회 내 우군의 별세 이후 그레이엄은 친(親)트럼프 노선으로 전향했다. 이듬해 재선을 앞둔 그가 정치적 생존을 위해 내린 결정으로 풀이된다.
그해 10월 그레이엄은 트럼프 대통령의 사저 플로리다주 마러라고 리조트를 찾아가 골프를 쳤다. 이후 브렛 캐버노 연방대법관 후보자 상원 인사청문회 등 주요 국면에서 트럼프 대통령을 열성적으로 지지하며 신뢰를 얻기 시작했다.
그레이엄은 외교정책에 있어 강경파였지만, 국내 정책은 사안에 따라 민주당과 여러 차례 협력한 이력이 있다. 2015년 대선 출마 선언에서도 “미국을 강하게 만들기 위해서 누구와도 협력할 것”이라고 말했다. 이에 핵심 지지층 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 진영은 그가 또한번 변절할 가능성을 경고했다.
● 집요하고 노련한 ‘린지 삼촌’
돌아보면 그레이엄은 그간 조금씩 트럼프식 비개입주의의 한계를 시험했다.
첫 번째 시도는 우크라이나 전쟁이었다. 지난해 2월 트럼프 2기 행정부 출범 직후 그레이엄은 독일에서 열린 뮌헨안보회의 기간 가진 저녁 자리에서 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령과 트럼프 대통령 간 골프 약속을 잡았다. 러시아 강경론자이자 젊고 유쾌한 골프선수 출신인 스투브 대통령과 손잡고 설득 작업에 나선 것이었다.
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